Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом в США

Ключовий момент — підписання угоди щодо видобутку корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Сполучені Штати Америки та зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом вже цього тижня – у п’ятницю, 28 лютого.

Про це стало відомо "Телеграфу" з власних джерел в оточенні Зеленського. Співрозмовник уточнив, що команда Трампа запропонувала датою саме 28 лютого. Проте офіційної інформації щодо зустрічі двох лідерів наразі немає.

"Зараз узгоджуємо деталі візиту. Це важлива зустріч для обох сторін", — сказало джерело.

Слід зазначити, що Володимир Зеленський під час брифінгу сказав таке:

"Щодо візиту (в США — Ред.). Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати, який формат і коли. Офіси працюють над цим. Там є робоча дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту".

Передісторія

Financial Times з посиланням на неназваного українського чиновника заявляло, що президент Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона у п’ятницю, 28 лютого, щоб зустрітися з Дональдом Трампом та укласти угоду.

Пізніше Дональд Трамп також заговорив про приїзд Зеленського до Вашингтона 28 лютого. У ході цієї зустрічі вони можуть підписати угоду щодо видобутку корисних копалин "на $1 трлн".

"Я чув, що (Зеленський, — Ред.) приїжджає у п’ятницю, звичайно, я не проти, якщо він захоче, і він хотів би підписати його разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа", — сказав Трамп.

Тим часом в українських ЗМІ вже опублікували повний текст документа який власне планують підписати у Вашингтоні. В сухому залишку він більше схожий на договір про плани економічної співпраці з американцями, однак конкретні деталі будуть узгоджені пізніше. Щоправда навіть такий документ дозволить Трампу оголосити про досягнення швидкого результату.

Окрім добутку корисних копалин у Вашингтоні, очевидно, будуть обговорювались плани щодо завершення війни між Україною та Росією. Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що хотів би зустрітись з Трампом до зустрічі американського лідера з Володимиром Путіним

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 лютого ЗМІ з посиланням на джерела у владі повідомляли, що Зеленський розраховує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.