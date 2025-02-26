Чи буде Україна винна США за "Угодою про корисні копалини": Зеленський пояснив

Головне – не стати боржниками, заявив президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не поверне і "10 центів боргу" за угодою про видобуток корисних копалин з США.

Про це повідомляє "РБК-Україна". Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави наголосив: для нього головне у роботі над цією угодою — щоб Україна не стала боржником. Це було б несправедливо щодо нашої країни, наголосив президент.

Зеленський також наголосив: над цим договором активно працювали команди з української та американської сторони.

"В угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо щодо нас. Якщо ми говоримо про фонд, це також вирішене питання в цій рамковій угоді, то я вважаю, що там ми партнери", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна та США завершили роботу над угодою про співпрацю у сфері рідкісноземельних копалин. Цей документ передбачає створення інвестиційного фонду відновлення нашої країни.

Угода, ймовірно, буде підписана під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона у п’ятницю, 28 лютого.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував угоду про корисні копалини зі США. В Офісі кажуть, що угода має вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проектів.