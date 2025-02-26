Чи будуть США постачати Україні військову допомогу й далі: Трамп дав відповідь

Трамп додав, що переговори щодо забезпечення гарантій безпеки для України все ще тривають

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що США майже не будуть брати участі у постачанні військової допомоги Україні. Це завдання буде перекладено на Європу, яка тепер "значною мірою" буде відповідальна за оборонну допомогу українським військам, в тому числі за надання засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє CNN із посиланням на розмову Трампа з представниками ЗМІ в Білому домі. Журналісти запитали його, чи будуть США надавати Україні військову допомогу після підписання угоди про корисні копалини.

"Європа буде значною мірою відповідальна за це", – заявив у відповідь Трамп, додавши, що це значною мірою стосується й надання Україні систем протиповітряної оборони.

Окрім цього, Трамп підтвердив, що президент Франції Еммануель Макрон звертався за підтримкою до США, оскільки Парижу та Лондону потрібна допомога Вашингтона у забезпеченні гарантій для України. За словами американського президента, "переговори тривають".

"Я не думаю, що це буде проблемою, багато хто хоче до цього долучитись. Я говорив із Росією, здається, для них це не є проблемою, я думаю, вони це розуміють", – додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував угоду про корисні копалини зі США. В Офісі кажуть, що угода має вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів.

Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом провести зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Припускається, що вже 28 лютого Зеленський вирушить із візитом до Вашингтона та підпише там угоду про корисні копалини.