Його називали "сірим кардиналом Кучми": куди зник колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин

Політик активно займається науковою діяльністю

Володимир Литвин – відомий український політик, колишній народний депутат України та ексголова Верховної Ради. Він голосував за скандальні "диктаторські закони 16 січня", а потім попросив вважати голос недійсним. Нещодавно ми розповідали, куди зник колишній народний депутат Андрій Шкіль.

"Телеграф" розповість про діяльність політика, і куди він зник.

Що відомо про Володимира Литвина

Політик народився на Житомирщині у 1956 році. Він працював методистом, викладачем і помічником ректора історичного факультету у Київському університеті імені Шевченка. Згодом став начальником управління Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.

Литвин почав шлях у політиці ще у 90-х. Тоді він працював в Адміністрації Президента України та був помічником Леоніда Кучми з питань внутрішньої політики. Володимира навіть називали "сірим кардиналом Кучми".

Володимир Литвин був близький із Леонідом Кучмою, фото з мережі

Також Литвин був народним депутатом чотирьох скликань. Його обирали лідером Аграрної партії України, яка згодом перейменувалась у Народну партію. Також політика двічі призначали спікером Верховної Ради: у 2002-2006 роках і у 2008-2012 роках. Чоловік висував свою кандидатуру в президенти України, але безрезультатно.

Володимир Литвин двічі був головою ВРУ, фото "Вікіпедія"

Фракція Литвина у 2010 році підтримала "Харківські угоди", відповідно до яких Чорноморський флот Росії має право перебувати у Севастополі до 2042 року. Також значна частина політичної сили Володимира проголосувала за мовний закон "Ківалова-Колесніченка", який посилював статус російської в Україні.

Фракція Литвина підтримувала скандальні закони, фото з мережі

У 2014 році політик проголосував за скандальні "диктаторські закони 16 січня", але згодом попросив анулювати свій голос. Після цього підтримав Постанову про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України.

У 2014 році Литвин знову став народним депутатом. Через 2 роки політик зробив скандальну заяву, що Україна багато втратила від розірвання відносин з Росією.

"Від відносин з Євросоюзом ми нічого не отримуємо, а від того, що розірвали їх з Росією, багато чого втрачаємо. Я думаю, тут спрацьовує таке питомо українське: сподобатися тим, хто багатший, більш цивілізованим країнам", — казав нардеп.

Литвин робив неоднозначні заяви, фото Getty Images

Де зараз Володимир Литвин

У 2021 році Литвин був кандидатом на виборах ректора до Київського національного університету імені Шевченка. Тоді перемогти колишньому нардепу не вдалося.

Зараз Литвин працює у Національній академії наук України. На своїй сторінці у фейсбуці політик поширює власні наукові статті та монографії. У 2023 році чоловік презентував книгу "Незасвоєні уроки: 1917-1991", в якій проаналізував імперську політику Росії та постійні зазіхання країни-агресорки на Україну.

Литвин презентував книгу у 2023 році, фото з його фейсбука

Також помітно, що екснардеп часто відвідує рідну Житомирщину. Там він зустрічається з місцевими вчителями та учнями, де презентує свої наукові роботи та книги.

Литвин проводить зустрічі по Україні, фото з його фейсбуку

Литвин презентував книгу на рідній Житомирщині, фото з його фейсбуку

Литвин на Житомирщині, фото з його фейсбуку

Литвин зараз займається науковою діяльністю, фото з його фейсбуку

У 2025 році Литвин випустив ще одну наукову роботу під назвою "Історичні патерни та політичні претензії: тоталітарна практика у російському виконанні" .

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