Поетеса не мала рідних дітей

Сьогодні, 25 лютого, день народження у відомої української поетеси й драматургині Лесі Українки. У цей день їй виповнилося б 154 роки. Жінка стала потужною постаттю в українській літературі. Вона залишила по собі десятки творів, які надихають сучасників й до сьогодні. Після її смерті залишився єдиний запис, де можна почути голос поетеси. Водночас Українка виховувала названу доньку з чоловіком Климентом Квіткою.

Поетеса взяла на виховання дівчинку, на ім'я Марія Собіневська. Раніше донька проживала в родині Карпових, яка була близькою до чоловіка поетеси — Квітки. Подружжя навчало Марію писати, читати, рахувати, вишивати, робити писанки та говорити іноземними мовами. Леся оплачувала Собіневській навчання, а також привозила їй книги.

Чоловік Лесі Українки - Климент Квітка, фото з мережі

Марія Собіневська - названа донька Українки, фото "Високий замок"

Згодом Климент отримав роботу на Кавказі, тож сім'я переїхала разом з ним. Там дівчинка продовжила навчання в гімназії та навіть отримала золо­тий хрест як найвищу відзнаку. Однак Українка вже не побачила цього, оскільки померла від туберкульозу кісток.

Собіневська продовжила мешкати в Росії, де влаштувалась телеграфісткою і вийшла заміж за чоловіка, на прізвище Бешкуров. У їхньому шлюбі з'явилось 11 дітей. Одну з доньок Собіневська хотіла назвати Лесею, але чоловік був проти, щоб вона не згадувала свою маму. В Україну Марія більше не поверталась, натомість заповіла дітям вшановувати могилу Українки. Зокрема, це зробила її донька Вікторія.

Собіневська народила 11 дітей і жила на Кавказі, фото "Високий замок"

Водночас рідних дітей поетеса не мала. Деякі дослідники припускали, що Леся не наважувалась на вагітність через проблеми зі здоров'ям. Зокрема, мала туберкульоз кісток, чим могла наразити на небезпеку себе й дитину. Сама поетеса ніколи не коментувала це питання.

Леся Українка не говорила про дітей, фото з мережі

Відомо, що рідні сестри Українки мали нащадків. Так у Швейцарії мешкає внучатий племінник Лесі Українки — Роберто Гааб, який є онуком її сестри, Оксани Косач-Шимановської. Гааб проживає у швейцарському Лугано та має юридичну контору. Однак виявилось, що чоловік підтримує війну Росії проти України та диктатора Путіна. Водночас українців називає "варварами, далекими від цивілізації". А от у США живе внучата племінниця поетеси — Ольга Лутон-Петрова, яка є онукою Ізидори Косач-Борисової.

Роберт Гааб - внучатий племінник Лесі Українки, фото з мережі

Ізидора Косач-Борисова - сестра Лесі Українки, фото з мережі

Також Леся мала рідного брата Миколу, який помер у 1937 році. Чоловіка поховали у рідному Колодяжному, що на Волині. Даних про нащадків Миколи Косача немає.

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