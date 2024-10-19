Виїхав з України через "політичні переслідування": де зараз екснардеп Андрій Шкіль і що про нього відомо

Повертатися до політики Андрій Шкіль не планує

Багато українських політиків давно виїхали за кордон, крім ексглави СБУ Валерія Хорошковського, серед них і колишній народний депутат України Андрій Шкіль. Його називали одним із найактивніших спікерів блоку Юлії Тимошенко.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз знаходиться екснардеп та чим займається. Також ми дізналися, що він думає про війну, яку розв’язала Російська Федерація проти України.

Політична кар’єра

Народився політик у Львові у 1988 році, де закінчив медичний інститут на фармацевтичному факультеті. А в 1997 році він здобув освіту журналіста. У 1989 році Андрій Шкіль увійшов до складу редколегії газети "Молода Україна" та був обраний заступником голови Спілки незалежної української молоді (СНУМ).

Через рік він став головою Львівської ОК УНА (Української народної асамблеї), а в січні 1992 року його обрали головним редактором тижневика "Голос нації". Також Шкіль обіймав посаду голови пропагандистської референтури УНА, а з 1999 по листопад 2001 року був головою Центрального проводу УНА-УНСО (УНСО – Українська народна самооборона) та з 2002-го – головою УНА-УНСО.

Андрій Шкіль був заарештований

У 2002 році він як самовисуванець здобув перемогу в одному з округів Львова на виборах Верховної Ради України та приєднався до фракції Блоку Юлії Тимошенко. Андрій Шкіль увійшов до трійки парламентаріїв, які найбільш часто виступають, і він тричі обирався депутатом ВР.

Арешт за "масові заворушення"

Андрій Шкіль входив до числа непримиренних противників режиму Леоніда Кучми, тому брав участь в акції "Україна без Кучми". Його заарештували у 2001 році за звинуваченням в організації масових заворушень у Києві. Тоді між опозиціонерами та міліцією сталися сутички.

Політик рік просидів у в’язниці, за цей час його позбавили членства в УНА-УНСО. У 2002 році він знову став народним депутатом і повернув собі крісло голови УНА-УНСО. У травні 2005 року Шкіля призначали радником прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на громадських засадах. У 2006 році Шкіль знову отримав депутатський мандат за списком БЮТ і був обраний до парламенту.

Андрій Шкіль рік сидів у в’язниці

Влітку 2007 року Генеральна прокуратура відновила кримінальну справу проти Андрія Шкіля, але за місяць призупинила своє розслідування. А наприкінці 2012 року народний депутат виїхав до Праги та заявив про намір просити в країні політичного притулку у зв’язку з кримінальними переслідуваннями в Україні, але йому відмовили. У травні 2013 року Шкіль переїхав до Франції.

Замах

У листопаді 2004 року Андрій Шкіль заявив, що проти нього готується акція, спрямована на його ліквідацію. Такі спроби він пов’язав зі своєю політичною діяльністю. Втім, замах не відбувся.

Де зараз знаходиться Андрій Шкіль і що говорить про війну

У 2021 році Андрій Шкіль в інтерв’ю журналу "Країна" розповів, що продовжує жити у Франції, де отримав політичний притулок. Він заявив, що є політичним емігрантом і виїхав з України не з власної волі, а під тиском політичних переслідувань і на питання, коли зможе повернутися має відповідь тільки держава Україна. Хоча у МВС інформацію про загрозу тюремного ув’язнення нардепу через протестну акцію спростували, оскільки справа 10-річної давності вже втратила свою юридичну силу. Проте Шкіль стверджує, що справи проти нього досі відкриті та переслідування тривають.

Андрій Шкіль поїхав та живе у Франції, Фото: gazeta.ua

За словами екснардепа, у Парижі він працював (станом на 2021 рік) фрілансером у різних сферах та переважно консультував тих, хто хотів інвестуватися в Україні. Також Андрій Шкіль давав коментарі місцевій пресі про події, які відбуваються в нашій країні. У політику він не планував повертатися.

Андрій Шкіль тричі обирався депутатом до Ради

У грудні 2022 року він дав інтерв’ю виданню "Главком", у якому розповів, що думає про повномасштабне вторгнення Російської Федерації. За його словами, головною помилкою українських еліт було те, що вони не вважали раніше Росію злом.

Андрій Шкіль зазначив, що ліквідація Каддафі, революції в арабських країнах, майдани в Україні могли викликати у Путіна страх, що подібний спосіб зміни еліт освоять і росіяни. Також він висловився, що Мінські угоди були слабким кроком і Україна більше не має такого права допускати.

Андрій Шкіль підтримує Україну за кордоном

На своїй сторінці у Facebook він підтримує українську армію, публікуючи збори на потреби ЗСУ. Також він порушує головні політичні теми, що стосуються війни та розповідає про допомогу Франції нашій країні.

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