Его называли "серым кардиналом Кучмы": куда исчез бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин

Политик активно занимается научной деятельностью

Владимир Литвин – известный украинский политик, бывший народный депутат Украины и экс-председатель Верховной Рады. Он голосовал за скандальные "диктаторские законы 16 января", а затем попросил считать голос недействительным. Недавно мы рассказывали, куда исчез бывший народный депутат Андрей Шкиль.

"Телеграф" расскажет о деятельности политика, и куда он исчез.

Что известно о Владимире Литвине

Политик родился в Житомирской области в 1956 году. Он работал методистом, преподавателем и помощником ректора исторического факультета в Киевском университете имени Шевченко. Впоследствии стал начальником управления Министерства высшего и среднего специального образования УССР.

Литвин начал путь в политике еще в 90-е. Тогда он работал в Администрации Президента Украины и был помощником Леонида Кучмы по внутренней политике. Владимира даже называли "серым кардиналом Кучмы".

Владимир Литвин был близок с Леонидом Кучмой, фото из сети

Также Литвин был народным депутатом четырех созывов. Его выбирали лидером Аграрной партии Украины, которая впоследствии переименовалась в Народную партию. Также политика дважды назначали спикером Верховной Рады: в 2002-2006 и в 2008-2012 годах. Мужчина выдвигал свою кандидатуру в президенты Украины, но безрезультатно.

Владимир Литвин дважды был председателем ВРУ, фото "Википедия"

Фракция Литвина в 2010 году поддержала "Харьковские соглашения", согласно которым Черноморский флот России имеет право находиться в Севастополе до 2042 года. Также значительная часть политической силы Владимира проголосовала за языковой закон "Кивалова-Колесниченко", усиливающий статус русского в Украине.

Фракция Литвина поддерживала скандальные законы, фото из сети

В 2014 году политик проголосовал за скандальные "диктаторские законы 16 января", но впоследствии попросил аннулировать свой голос. После этого поддержал Постановление об осуждении применения насилия, что привело к гибели мирных граждан Украины.

В 2014 году Литвин снова стал народным депутатом. Через 2 года политик сделал скандальное заявление, что Украина многое потеряла от расторжения отношений с Россией.

"От отношений с Евросоюзом мы ничего не получаем, а от того, что разорвали их с Россией, многое теряем. Я думаю, здесь срабатывает такое удельно украинское: понравиться тем, кто богаче, более цивилизованным странам", — говорил нардеп.

Литвин делал неоднозначные заявления, фото Getty Images

Где сейчас Владимир Литвин

В 2021 году Литвин был кандидатом на выборах ректора в Киевский национальный университет имени Шевченко. Тогда победить бывшему нардепу не удалось.

В настоящее время Литвин работает в Национальной академии наук Украины. На своей странице в Facebook политик распространяет собственные научные статьи и монографии. В 2023 году мужчина презентовал книгу "Неусвоенные уроки: 1917-1991", в которой проанализировал имперскую политику России и постоянные посягательства страны-агрессора на Украину.

Литвин презентовал книгу в 2023 году, фото из его фейсбука

Также заметно, что экс-нардеп часто навещает родную Житомирщину. Там он встречается с местными учителями и учениками, где представляет свои научные работы и книги.

Литвин проводит встречи по Украине, фото с его фейсбука

Литвин презентовал книгу на родной Житомирщине, фото с его фейсбука

Литвин на Житомирщине, фото с его фейсбука

Литвин сейчас занимается научной деятельностью, фото с его фейсбука

В 2025 году Литвин выпустил еще одну научную работу под названием "Исторические паттерны и политические претензии: тоталитарная практика в российском исполнении".

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез скандальный политик Вадим Новинский. Он запомнился пророссийскими взглядами.