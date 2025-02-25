50 тисяч вірян, 3 труни і змінені обряди: як ховали колишнього Папу Римського Бенедикта XVI (фото)

Похорон минулого Папи Римського відбувався по-іншому

Папа Римський Франциск, якого нещодавно госпіталізували у важкому стані, очолює католицьку церкву з 2013 року. До нього понтифіком був Бенедикт XVI, який помер у віці 95 років.

Бенедикт XVI керував католицькою церквою з 2005 по 2013 роки. Він був першим понтифіком з Німеччини упродовж останніх 5 століть. Папі нерідко закидали, що він жив у нацистській Німеччині та проходив військову службу в зенітному батальйоні цієї країни.

Натомість Бенедикт XVI навернувся до віри вже після Другої світової війни. Він став одним із найстаріших кардиналів в історії католицької церкви: зійшов на престол у 78 років. У 2013 році Бенедикт XVI пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям. Тоді йому 86 років. Це стало перше добровільне зречення з престолу за 6 століть. Так Бенедикт XVI поселився у колишньому жіночому монастирі Матері Церкви у Ватикані. Він вів там непублічне життя.

Бенедикт XVI, фото Getty Images

У 2023 році Бенедикт XVI помер, коли йому було 95. У католицькій церкві заведено, що допоки не обрали нового понтифіка, то в останню путь його проводжає камерарій Папи Римського. Однак, оскільки Бенедикт склав повноваження набагато раніше, то це робив чинний Франциск. Він пересувався на кріслі колісному через проблеми з колінами.

Папа Римський був на похороні Бенедикта XVI на кріслі колісному, фото Getty Images

Похоронна меса відбувалась у Соборі Святого Петра. На площі біля храму зібралося понад 50 тисяч людей. Під час богослужіння віряни плескали Бенедикту XVI, віддаючи йому шану.

Попрощатися з Бенедиктом XVI прийшло близько 50 тисяч людей, фото Getty Images

Зазвичай після смерті голови католицької церкви його перстень із зображенням Святого Петра знищують. Для кожного понтифіка виготовляють новий перстень. Однак цього разу такого не було, оскільки перстень Бенедикта XVI анулювали ще в 2013 році, коли він зрікся престолу. Водночас уперше за 10 років право носити білий одяг залишилось лише в однієї людини — чинного Франциска.

Похорон Бенедикта XVI відрізнявся від інших, фото Getty Images

Протягом перших 5 годин з понтифіком попрощалися понад 40 тисяч осіб. Серед них були король і королева Бельгії, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Тіло понтифіка поклали в кипарисову труну, а також там розмістили лист з його досягненнями на престолі та монети, які з'явилися за його папства. Після цього кипарисову труну поклали ще в цинкову й дерев'яну, а тоді розмістили у склепі, що у Ватиканських гротах. Це крипта біля Собору Святого Петра, де переважно і ховають понтифіків.

Бенедикт XVI похований у склепі біля Собору Святого Петра, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав цікаві факти про Папу Римського Франциска. Виявляється, що певний час понтифік працював викидайлом і не тільки.