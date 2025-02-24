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Спадок батька дістався лише одній з них: що відомо про доньок виконавця "Плачет девушка в автомате" Осіна

Автор
Вікторія Козар
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Що відомо про доньок виконавця Євгена Осіна
Що відомо про доньок виконавця Євгена Осіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Спадок виконавця перейшов лише до однієї доньки

Євген Осін був популярним виконавцем у 90-х, зокрема співав трек "Плачет девушка в автомате", який став хітом на пострадянському просторі. У 54 роки артиста не стало, але в нього залишилось двоє доньок.

"Телеграф" розповість, що відомо про спадкоємиць популярного співака 90-х.

Що відомо про доньок Євгена Осіна

Донька виконавиця — Агнія — з'явилась у його шлюбі з банківською працівницею Наталією Черемісіною. Це сталося у 2002 році. Євген проводив багато часу з донькою та писав їй вірші і пісні. Також родина їздила відпочивати до моря, тож створювалось враження, що в них все добре.

Євген Осін донька
Євген Осін з донькою Агнією, фото з мережі
Євген Осін родина
Осін з донькою та дружиною, фото з мережі

Однак співак мав пристрасть до алкоголю, і в цьому стані ставав агресивним. Тому дружина подала на розлучення, а спілкування Осіна з донькою стало рідкістю. Згодом Євген влаштуватися на роботу в школу, де вчилась його донька. Там він створив колектив "Фішки", де запросив Агнію солісткою. Вони співпрацювали й випустили кілька кліпів. Однак ексдружина співака перевела доньку в іншу школу, щоб вони не бачилися. А все через те, що співак випивав.

Агнія Осіна
Донька Євгена Осіна - Агнія, фото з мережі

Агнії, як і її батьку, вдавалося добре співати, писати вірші, а також танцювати. Смерть Осіна стала для Агнії ударом, тож вона написала батьку пісню. Водночас дівчина розповідала, що вважає батька слабким за характером. Причиною є те, що артист не зміг подолати алкогольну залежність, хоча рідні його в цьому підтримували.

Агнія Осіна що відомо
Агнія Осіна займалась музикою, фото з мережі

Агнія навчалась у музичному училищі на керівника хору. У 2019 році дівчина взяла псевдонім "Мілослава" для кар'єри в музиці. Згодом вона вийшла заміж за Владислава та народила доньку Ксенію. У 2023 році Агнія вийшла заміж вдруге та розповіла, що є дуже щасливою.

А от про іншу доньку Осіна публіка дізналась незадовго до смерті артиста. Він мав доньку Анастасію у громадянському шлюбі з Оленою Годуновою. Дівчинка з'явилась на світ у 2006 році. Згодом з'ясувалось, що Анастасія не була рідною донькою артиста. Попри це, Осін добре ставився до неї та цікавився її життям.

Осін діти
Осін з названою донькою Анастасією Годуновою, фото з мережі

Анастасія судилась з іншою донькою Осіна — Агнією — за спадок батька. Однак дівчина програла позов. Їй дісталося лише право виконувати 3 пісні, які артист написав їй протягом кар'єри. Так Анастасія продовжила записувати треки та кліпи, а також з'являтися на телебаченні.

Анастасія Годунова що відомо
Анастасія Годунова займається творчістю, фото з мережі
Осін названа донька
Названій доньці Осіна дісталися лише 3 пісні з його спадку, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про спадкоємців видатного хореографа Григорія Чапкіса. У нього залишилось двоє дітей та двоє онуків.

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#Діти #Євген Осін