Була популярною в Україні, але раптово зникла: де зараз співачка 90-х Ольга Юнакова і який має вигляд

Виконавиця вже багато років не живе в Україні

Ольга Юнакова — відома українська співачка, яка була на піку популярності в 90-х. Вона здобувала призові місця на фестивалях "Червона рута" і "Таврійські ігри", випустила кілька музичних альбомів. А згодом жінка зникла з публічного простору. Нещодавно ми розповідали, куди зник фіналіст X-фактора Євген Літвінкович.

"Телеграф" розповість про кар'єру виконавиці, і де вона зараз.

Що відомо про Ольгу Юнакову

Майбутня співачка народилась у Львові у 1971 році. Почала виступати ще в ранньому дитинстві. Юнакова уперше вийшла на сцену у телевізійній програмі "Весёлые нотки" у Москві. Тоді вона стала лауреатом проєкту з треком "Чебурашка". Юнакова навчалась у Львівському музично-педагогічному училищі.

Ольга Юнакова з гуртом "Пліч-о-пліч", фото з з її соцмереж

На великій сцені Ольга почала виступати у 90-х, коли була учасницею гурту "Пліч-о-пліч". Тоді вона отримувала премії "Вивих", "Дзвін", "Тарас Бульба". Юнакова здобула другу премію на фестивалі "Червона рута", стала лауреатом "Таврійських ігор" і "Слов'янського базару". Також її кліпи транслював популярний хіт-парад "Територія А".

У 1995 році Юнакова стала сольною виконавицею. Згодом Ольга переїхала до Києва, де була ведучою програми "Тлумачення снобачень" на УТ-2. Через рік співачка стала співвласницею студії звукозапису "На кулічках рекордз". Також певний час артистка працювала у продюсерському центрі "Хіт Фабрика".

Ольга Юнакова - "Любов і гріх"

Ольга Юнакова - "Ти будеш мій"

У 2001 році Юнакова працювала ведучою програми "Мелодром" на НБМ, який є теперішнім "5 каналом". Через рік Ольга здобула освіту в Київському національному університеті культури та мистецтв, де навчалась на режисера заходів.

Юнакова була ведучою музичних програм, фото з її соцмереж

Ольга Юнакова була відомою співачкою, фото з її соцмереж

Юнакова випускала кліпи на треки "Мальчик мой", "Бриллиант", "Оле, оля", музичні альбоми "Я за любов'ю", "Войди в мой сон", "Я хочу так".

Де зараз Ольга Юнакова

Згодом Ольга припинила з'являтися на публіці. У 2014 році Юнакова разом з чоловіком Степаном і доньками поїхала на відпочинок до Іспанії. Там родина вирішила залишитися жити. Молодші доньки — Єва і Моніка — навчаються у школі, а старша — Тереза — опановує професії відеографа та режисера.

Юнакова разом з доньками, фото з її соцмереж

Ольга періодично виступає в Іспанії та дає уроки вокалу. Також її запрошують вести різні заходи. А чоловік співачки проводить сеанси масажу. Родина орендує величезний будинок у Марбельї. На території є басейн, зона барбекю, сад і невеличкий город, де артистка садить фрукти й овочі.

Юнакова мешкає в Іспанії, фото з її соцмереж

Юнакова з чоловіком в Іспанії, фото з її соцмереж

З моменту переїзду в Іспанію Юнакова з родиною не поверталася в Україну. Наразі артистка не знає, чи буде проживати в Іспанії все життя. Війна дала розуміння її родині, що треба жити тут і зараз та нічого не планувати.

Юнакова вчить дітей співати, фото з її соцмереж

Юнакова працює з дітьми, фото з її соцмереж

Також Юнакова з чоловіком займається реставрацією меблів, які знаходить на барахолках. Ще одне маленьке хобі артистки — колекціонування лялькових будиночків. На сторінці у фейсбуці співачка ділиться світлинами зі своїх виступів та подорожей.

Юнакова показує себе в подорожах, фото з її соцмереж

Юнакова подорожує різними країнами, фото з її соцмереж

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