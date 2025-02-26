Втік на особистому літаку? Куди зник одіозний політик Вадим Новинський і де його бачили востаннє

Схоже, війна в Україні не вплинула на звичний спосіб життя бізнесмена та екснардепа

Вадим Новинський — одіозний український політик та бізнесмен, який звинуватив в ударі по "Охматдиту" політиків, а не росіян і відкрито висловлював свої проросійські погляди. У січні 2025 року йому повідомили про підозру у держзраді, а до того у 2022 році проти нього було введено санкції РНБО. Проте такі заходи української влади, схоже, не сильно вплинули на спосіб життя ексдепутата, адже нещодавно його помітили на курорті у Німеччині.

"Телеграф" розповість, куди зник Вадим Новинський, і де журналісти помітили його востаннє.

Вадим Новінський. Фото: Getty Images

Вадим Новинський – що про нього відомо

Одіозний український політик Вадим Новинський, якого підозрюють у держзраді, народився 3 червня 1963 року у Новгородській області Росії. У 2012 році за правління Януковича Новинський отримав українське громадянство.

Відомо, що на початку 90-х років він почав будувати бізнес в Україні, зосередившись на гірничо-металургійній галузі. Новинський є засновником та основним акціонером "Смарт-Холдингу", який володіє часткою у металургійному холдингу "Метінвест".

Вадим Новінський. Фото: Getty Images

З квітня 2020 року екснадер став дияконом Української православної церкви Московського патріархату. Він часто публічно висловлювався на підтримку російської православної церкви, пропагандистських наративів та сіяв релігійну ворожнечу між українцями.

Вадим Новинський був народним депутатом трьох скликань Верховної Ради від "Партії регіонів" та "Опозиційного блоку". У липні 2022 року нардеп склав свій мандат та повноваження народного обранця.

Де зараз Вадим Новинський?

Журналісти "Української правди" опублікували розслідування "Батальйон "Еліта", в якому показали свіжі кадри з Вадимом Новинським. Як виявилося, депутата помітили на елітному курорті Тегернзе у Верхній Баварії (Німеччина). Тим часом його особистий літак стоїть в аеропорту Мюнхена. Можливо, саме на цьому літаку одіозний політик залишив Україну перед повномасштабним вторгненням Росії.

Вадим Новинський на корорті у Німеччині

Зазначимо, що в січні 2025 року Служба безпеки України повідомила Вадиму Новинському про підозру в держзраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Екснардеп також підозрюється у координації діяльності підлеглих РПЦ окремих релігійних структур в Україні з метою підтримки та виправдання ашгресії РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про праву руку Путіна Бориса Гризлова. Був переговорником по Україні, а тепер наглядає за Лукашенком.