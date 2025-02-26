Переїхав до України і тут його вбили: як загинув ексдепутат Держдуми Вороненков і де його поховали

Чоловіка вбили в центрі Києва 8 років тому

Денис Вороненков — російський політик, колишній народний депутат і бізнесмен. У 2014 році чоловіка звинуватили у рейдерському захопленні будівлі у центрі Москви. Вороненков переїхав з Росії в Україну у 2016 році, а через рік його вбили в Києві. Це був один із найгучніших злочинів в Україні, до якого мали стосунок російські спецслужби.

"Телеграф" розкаже більше про покійного політика, чому він переїхав до України та де його поховали.

Що відомо про Дениса Вороненкова

Денис Вороненков навчався у воєнному училищі та воєнному університеті Міноборони Росії. Також здобув освіту юриста, ставши кандидатом юридичних наук. Чоловік проходив службу у Воєнній прокуратурі Росії, де спершу працював слідчим, а згодом став заступником прокурора.

У 2000 році почав працювати в апараті фракції "Единство" у Державній думі. Тоді ж став фігурантом лобістського скандалу. Його затримали при отриманні хабаря у розмірі 60 тисяч доларів за сприяння у бізнесі. Пізніше справу закрили.

Денис Вороненков працював у Держдумі Росії, фото з мережі

Після цього Вороненков працював на різних посадах в інстанціях країни-окупантки:

радником генерального директора судового департаменту при Верховному Суді;

заступником мера міста Нарьян-Мара;

працівником Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків;

доцентом у юридичному інституті.

Вороненков працював на різних посадах, фото з мережі

Упродовж 5 років Вороненков був депутатом Державної думи VI скликання. Також він входив до комітету з безпеки та протидії корупції. Був членом Комуністичної партії Росії. У 2013 році чоловіка госпіталізували після бійки з ексспівробітником ФСБ Андрієм Мурзиковим. Також підприємиця Анна Еткіна звинувачувала Вороненкова в організації вбивства її бізнес-партнера Андрія Бурлакова.

Вороненкова звинувачували у вбивстві бізнесмена, фото з мережі

У 2014 році після Революції Гідності Вороненков зробив пропагандистську заяву. Він назвав події Євромайдану "трагедією братського народу", водночас замовчуючи, що Росія почала війну на Донбасі.

"Украина сегодня — это не только трагедия братского нам народа. Это урок всем нам! Вот что происходит с молодёжью, которая целенаправленно в течение многих лет подвергается определённому воздействию. Через СМИ, фильмы, песни, школу, бытовое поведение окружающих. 25 лет несколько поколений молодых людей воспитывались в антироссийском и русофобском духе. Результат мы видим", — казав він.

Вороненков "перевзувся" після переїзду в Україну, фото з мережі

Згодом проти політика порушили кримінальну справу щодо рейдерського захоплення будівлі у центрі Москви. Йшлося про особняк на 1500 квадратних метрів за 127 мільйонів рублів.

Переїзд до України та вбивство

У 2016 році Вороненков був кандидатом у депутати Держдуми 7-го скликання, однак не пройшов. Тоді разом з родиною чоловік переїхав до України. Тут він відмовився від російського і прийняв українське громадянство. Екснардеп пояснив, що переїхав через переслідування ФСБ. Також він заявив, що не голосував за ратифікацію приєднання Криму до Росії, а самі кримчани робили такий вибір через грошові винагороди.

Після такої заяви Вороненкова виключили з партії у Росії. А у суді постановили притягнути до відповідальності чоловіка за статтями "шахрайство" та "організація фальсифікації єдиного державного реєстру юридичних осіб".

Дениса Вороненкова вбили в 2017 році, фото з мережі

У 2017 році Вороненкова вбили, коли він виходив з охоронцем з готелю. Охоронця також поранили, але він встиг вистрілити у кілера, після чого той помер у лікарні. Повідомлялось, що росіянин перебував під охороною українських спецслужб, не користувався телефоном і ретельно переховувався. Тож, ймовірно, хтось виманив його на зустріч.

Вороненкова вбили, фото Big Kyiv

В Україні вважали, що вбивство екснардепа організувала Росія. Зокрема й тому, що політик мав дати свідчення, як Росія окупувала Крим у 2014 році. Також він був свідком державної зради президента-утікача Віктора Януковича.

Вороненкова поховали на Звіринецькому кладовищі. Йому встановили чорний пам'ятник з великим портретом та особистими даними. Також є хрест рудого відтінку та лавочка для відвідувачів.

Могила Дениса Вороненкова, скриншот з відео svetka_petka

Пам'ятник Денису Вороненкову, скриншот з відео svetka_petka

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила політика Євгена Кушнарьова. Його поранили під час полювання.