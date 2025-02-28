Голова СБУ Малюк святкує день народження: цікаві факти та здобутки

"Телеграф" зібрав про нього цікаві факти

Василь Малюк, голова Служби безпеки України святкує день народження у п'ятницю, 28 лютого. Очільнику виповнилось 42 роки.

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Малюка. А також його здобутки на посаді.

Він вже неодноразово довів, що є справжнім експертом по "бавовні". А кожен військовий злочинець в Росії з острахом дивиться навіть на самокати, бо знає — відплата за злочини неминуча.

Василь Малюк

Що відомо про освіту та кар'єру Василя Малюка

Малюк здобув вищу освіту у Київському національному університеті внутрішніх справ. З 2001 року він розпочав військову службу в органах державної безпеки, а у 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю правознавство.

Він працював у різних підрозділах силових структур, займаючись розслідуваннями та здійснюючи активні дії для протидії правопорушенням.

Повноцінним керівником СБУ Василь Малюк став 7 лютого 2023 року за рішенням Верховної Ради. На цій посаді він розпочав активну боротьбу з корупцією та займається забезпеченням безпеки, а також працює над питаннями контррозвідки.

Одним із його пріоритетів стала також протидія російській агресії, зокрема боротьба з ДРГ. Також СБУ розробила й активно використовує безпілотні морські апарати для боротьби з російськими військами в Чорному морі.

В яких операціях СБУ та Василь Малюк брали участь

Протягом його кар'єри відбулася велика кількість важливих операцій, які стосуються розслідувань злочинів, пов'язаних з економічною та політичною безпекою, як в Україні, так і за її межами.

Розгром агентурних мереж РФ та нейтралізація диверсійних груп

У 2023 та 2024 роках Служба безпеки України під керівництвом Василя Малюка провела успішні операції щодо розгрому агентурних мереж Росії та нейтралізації диверсійних груп. У 2023 році було ліквідовано 47 таких мереж, а у 2024 році — ще 46. Ці операції мали на меті припинення діяльності російських агентів, які збирали дані для ракетних ударів по Україні.

Затримання Олега Кулініча

Олег Кулініч, колишній керівник СБУ Криму, був затриманий 16 липня 2022 року під час спільної спецоперації Державного бюро розслідувань (ДБР) та СБУ. Кулініч підозрювався в державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що СБУ зробила максимум для зібрання доказів проти державного нього та для того, щоб кожний "кріт" був викритий.

Справа "Мотор Січ"

У жовтні 2022 року СБУ затримала В’ячеслава Богуслаєва, президента компанії "Мотор Січ", який спеціалізується на виробництві та ремонті авіаційних газотурбінних двигунів для гвинтокрилів та літаків. Його підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Обмін Віктора Медведчука на захисників "Азовсталі"

Василь Малюк міг бути причетним до операції із затриманням Віктора Медведчука, колишнього народного депутата України та соратника Володимира Путіна, якого підозрювали у державній зраді. Медведчук був затриманий у квітні 2022 року під час операції СБУ.

Затримання Віктора Медведчука

У вересні 2022 року Медведчук був обміняний на 200 українських військовослужбовців, серед яких були захисники Маріуполя та Азовсталі.

Василь Малюк під час обміну українських військовополонених

Підрив Кримського мосту

Перший підрив стався у жовтні 2022 року. Було використано вибухівку, замасковану під рулони плівки, яку перевозила вантажівка. Ця операція тимчасово заблокувала логістичні маршрути російських окупантів.

Крім першого підриву, СБУ також була залучена до подальших атак на Кримський міст. За допомогою морських безпілотників у липні 2023 року об'єкт знову опинився під атакою. Василь Малюк грав у важливу роль у цих операціях, які мали стратегічне значення для України під час війни з Росією.

Знищення літака А-50

У лютому 2023 року на білоруському військовому аеродромі "Мачулищі" російський літак А-50 був пошкоджений під час диверсійної операції, в якій взяли участь дрони СБУ. Ця операція була проведена за допомогою двох дронів, які здійснили напад на літак під час його перебування на землі.

Знищення комплексів "Тріумф"

Біля Євпаторії українські сили уразили російський комплекс протиповітряної оборони "Тріумф". Про цю операцію Василь Малюк казав, що вона була частиною активних дій проти російських військових об’єктів на території України та окупованих територій.

Морські дрони "Sea Baby"

Морські дрони "Sea Baby" виконують ключову роль у знищенні російських військових кораблів. Вони розроблені для виконання різних завдань, включаючи транспортування вибухівки та встановлення мін. Дрони здатні переносити до 2 тонн навантаження і були оснащені установками реактивного залпового вогню "Град".

Морські дрони "Sea Baby"

Дрони "Sea Baby" уразили щонайменше чотири російські військові кораблі поблизу Кримського півострова. Серед уражених кораблів був малий ракетний корабель "Самум". 4 серпня 2023 року безпілотники "Sea Baby" були використані для ураження великого десантного корабля "Олєнєгорський горняк" у бухті Новоросійська.

Реформа СБУ

Він брав активну участь у реформуванні українських спецслужб, щоб зробити їх більш ефективними та сучасними.

Обшуки в Києво-Печерській лаврі

СБУ проводила обшуки в церквах УПЦ МП. Правоохоронці з перевіркою прийшли з обшуками до Києво-Печерської Лаври. Тоді в деяких священників виявили "сліди" співпраці з країною-окупантом.

Ліквідація Іллі Киви

6 грудня 2023-го СБУ в ході спецоперації ліквідувала зі стрілецької зброї екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллю Киву. Його тіло знайшли в селі Супоневе, що під Москвою. Суспільне розповідає, чим був відомий Ілля Кива.

Хоча офіційно СБУ не підтвердило свою безпосередню участь у цій операції, заява голови СБУ Василя Малюка та інші джерела вказують на те, що Служба безпеки проводить спецоперації щодо покарання ворогів України, а смерть Киви розглядається як частина цих дій.

Затримання Євгена Козюри

Служба безпеки України затримала керівника Антитерористичного центру полковника Дмитра Козюру за співпрацю з російськими спецслужбами. Його затримував особисто голова СБУ Василь Малюк. За його словами, він особисто контролював справу, а про розробку та реалізацію спецоперації доповідалось на пряму президенту Володимиру Зеленському.

До речі, тоді мережа вибухнула мемами та жартами, щодо затримання Євгена Козюри. Фото можна переглянути у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Окрім цього, наприкінці 2024 року біля житлового будинку в Москві стався вибух, жертвами якого стали начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник. Джерела BBC Україна у Службі безпеки України заявили, що ліквідація генерала є спецоперацією їхньої служби.

Хоча Василь Малюк не згадувався в більшості з цих операцій, але під його керівництвом СБУ забезпечило успішне проведення цих заходів.