"Коли зібрався на вулицю без шапки": Козюра з Малюком стали героями мемів (фото)

На тему особистого затримання глави СБУ зʼявилось багато жартів

У середу, 12 лютого, стало відомо, що Служба безпеки України викрила керівника Штабу Антитерористичного центру СБ. Затримував зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк.

Щодо цієї події "Телеграф" зібрав меми та приколи. Причиною цього стало фото Малюка із затриманим.

"Коли бачиш таке, то втриматись важко ", — підписав "Телеграф" допис на сторінці в Телеграм.

Були й жарти щодо цьогорічних цін на квіти. До речі, українцям пропонують букети тюльпанів за 60 тисяч гривень

Меми були, зокрема, і на побутові теми. В головних ролях Василь Малюк та Дмитро Козюра.

Окрім цього, були меми і про зрадника та експрезидента Віктора Януковича, Віктора Медведчука. Зобразили Козюру і в обличчі Володимира Путіна, ймовірніше, як головну мрію Василя Малюка.

Меми не закінчились і на родинних відносинах. Його підписали так:

Не обійшлось без жартів про ТЦК. Оновлення даних стало темою для мемів.

Що передувало

Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура". Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію щодо його затримання.

Що відомо про Дмитра Козюру, читайте у матеріалі "Телеграф": "СБУ спіймала "щура" у своїх лавах: хто ним виявився".

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", — сказав Василь Малюк.

Окрім цього, родичів Козюри підозрюють у державній зраді та роботі на Росію під час війни. Батьки чоловіка знали про його роботу на російські спецслужби, а також виправдовували агресію Росії проти України та підтримували Володимира Путіна. Їм планують оголосити про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдання російської агресії проти України). Санкція статті передбачає виправні роботи або позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України та Національна поліція продовжують інформаційну кампанію під назвою "Спали" ФСБшника" для протидії вербування молоді російським спецслужбам та запобіганню підпалам, терактам та диверсіям.