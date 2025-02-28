Глава СБУ Малюк празднует день рождения: интересные факты и достижения

"Телеграф" собрал о нем интересные факты

Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины празднует день рождения в пятницу, 28 февраля. Ему исполнилось 42 года.

"Телеграф" рассказывает интересные факты о Малюке. А также его достижения на должности.

Он уже неоднократно доказал, что является настоящим экспертом по "хлопку". А каждый военный преступник в России со страхом смотрит даже на самокаты, потому что знает — возмездие за преступления неизбежно.

Василий Малюк

Что известно об образовании и карьере Василия Малюка

Малюк получил высшее образование в Киевском национальном университете внутренних дел. С 2001 года он начал военную службу в органах государственной безопасности, а в 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности правоведение.

Он работал в различных подразделениях силовых структур, занимаясь расследованиями и осуществляя активные действия для противодействия правонарушениям.

Полноценным руководителем СБУ Василий Малюк стал 7 февраля 2023 года по решению Верховной Рады. На этой должности он начал активную борьбу с коррупцией и занимается обеспечением безопасности, а также работает над вопросами контрразведки.

Одним из его приоритетов стало также противодействие российской агрессии, в частности борьба с ДРГ. Также СБУ разработала и активно использует беспилотные морские аппараты для борьбы с российскими войсками в Черном море.

В каких операциях СБУ и Василий Малюк принимали участие

В течение его карьеры состоялось большое количество важных операций, касающихся расследований преступлений, связанных с экономической и политической безопасностью, как в Украине, так и за ее пределами.

Разгром агентурных сетей РФ и нейтрализация диверсионных групп

В 2023 и 2024 годах Служба безопасности Украины под руководством Василия Малюка провела успешные операции по разгрому агентурных сетей России и нейтрализации диверсионных групп. В 2023 году было ликвидировано 47 таких сетей, а в 2024 году — еще 46. Эти операции имели целью прекращение деятельности российских агентов, которые собирали данные для ракетных ударов по Украине.

Задержание Олега Кулинича

Олег Кулинич, бывший руководитель СБУ Крыма, был задержан 16 июля 2022 года во время совместной спецоперации Государственного бюро расследований (ГБР) и СБУ. Кулинич подозревался в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ сделала максимум для сбора доказательств против государственного него и для того, чтобы каждый "крот" был разоблачен.

Дело "Мотор Сич"

В октябре 2022 года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, президента компании "Мотор Сич", который специализируется на производстве и ремонте авиационных газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов. Его подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

Обмен Виктора Медведчука на защитников "Азовстали"

Василий Малюк мог быть причастным к операции по задержанию Виктора Медведчука, бывшего народного депутата Украины и соратника Владимира Путина, которого подозревали в государственной измене. Медведчук был задержан в апреле 2022 года во время операции СБУ.

Задержание Виктора Медведчука

В сентябре 2022 года Медведчук был обменен на 200 украинских военнослужащих, среди которых были защитники Мариуполя и Азовстали.

Василий Малюк во время обмена украинских военнопленных

Подрыв Крымского моста

Первый подрыв произошел в октябре 2022 года. Была использована взрывчатка, замаскированная под рулоны пленки, которую перевозил грузовик. Эта операция временно заблокировала логистические маршруты российских оккупантов.

Кроме первого подрыва, СБУ также была привлечена к дальнейшим атакам на Крымский мост. С помощью морских беспилотников в июле 2023 года объект снова оказался под атакой. Василий Малюк играл в важную роль в этих операциях, которые имели стратегическое значение для Украины во время войны с Россией.

Уничтожение самолета А-50

В феврале 2023 года на белорусском военном аэродроме "Мачулищи" российский самолет А-50 был поврежден во время диверсионной операции, в которой приняли участие дроны СБУ. Эта операция была проведена с помощью двух дронов, которые совершили нападение на самолет во время его пребывания на земле.

Уничтожение комплексов "Триумф"

Возле Евпатории украинские силы поразили российский комплекс противовоздушной обороны "Триумф". Об этой операции Василий Малюк говорил, что она была частью активных действий против российских военных объектов на территории Украины и оккупированных территорий.

Морские дроны "Sea Baby"

Морские дроны "Sea Baby" выполняют ключевую роль в уничтожении российских военных кораблей. Они разработаны для выполнения различных задач, включая транспортировку взрывчатки и установку мин. Дроны способны переносить до 2 тонн нагрузки и были оснащены установками реактивного залпового огня "Град".

Морские дроны "Sea Baby"

Дроны "Sea Baby" поразили по меньшей мере четыре российских военных корабля вблизи Крымского полуострова. Среди пораженных кораблей был малый ракетный корабль "Самум". 4 августа 2023 года беспилотники "Sea Baby" были использованы для поражения большого десантного корабля "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска.

Реформа СБУ

Он активно участвовал в реформировании украинских спецслужб, чтобы сделать их более эффективными и современными.

Обыски в Киево-Печерской лавре

СБУ проводила обыски в церквях УПЦ МП. Правоохранители с проверкой пришли с обысками в Киево-Печерскую Лавру. Тогда у некоторых священников обнаружили "следы" сотрудничества со страной-оккупантом.

Ликвидация Ильи Кивы

6 декабря 2023-го СБУ в ходе спецоперации ликвидировала из стрелкового оружия экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Илью Киву. Его тело нашли в селе Супонево, что под Москвой. Суспільне рассказывает, чем был известен Илья Кива.

Хотя официально СБУ не подтвердило свое непосредственное участие в этой операции, заявление главы СБУ Василия Малюка и другие источники указывают на то, что Служба безопасности проводит спецоперации по наказанию врагов Украины, а смерть Кивы рассматривается как часть этих действий.

Задержание Евгения Козюры

Служба безопасности Украины задержала руководителя Антитеррористического центра полковника Дмитрия Козюру за сотрудничество с российскими спецслужбами. Его задерживал лично председатель СБУ Василий Малюк. По его словам, он лично контролировал дело, а о разработке и реализации спецоперации докладывалось на прямую президенту Владимиру Зеленскому.

Кстати, тогда сеть взорвалась мемами и шутками, относительно задержания Евгения Козюры. Фото можно посмотреть в материале "Телеграфа" по ссылке.

Кроме этого, в конце 2024 года возле жилого дома в Москве произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. Источники BBC Украина в Службе безопасности Украины заявили, что ликвидация генерала является спецоперацией их службы.

Хотя Василий Малюк не упоминался в большинстве из этих операций, но под его руководством СБУ обеспечило успешное проведение этих мероприятий.