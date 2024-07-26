Сирський святкує свій день народження: скільки йому виповнилося та цікаві факти з біографії головкома (фото)

Він народився у Росії

У п'ятницю, 26 липня, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський святкує свій день народження. Головкому виповнилося 59 років.

З нагоди такої дати "Телеграф" вирішив вчергове згадати біографію Сирського. Також ми зупинимось на цікавих фактах про нього.

Сирський народився 26 липня 1965 року у селі Новинки Володимирської області РРФСР. В 1970-х його батька, професійного військового, перевели служити в УРСР, і разом зі всією сім'єю переїхав й Олександр.

Освіта та кар'єра

У Харкові Сирський закінчив школу з золотою медаллю. За квотою, яку дають золотим медалістам, у 1982 році вступив до Московського вищого загальновійськового командного училища — одного з найкращих у Радянському Союзі, із серйозною технічною базою та конкурсом 10—15 людей на місце. Закінчив його 1986 році у званні лейтенанта.

Розпочав службу з посади командира мотострілецького взводу 426-го мотострілецького полку 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії (м. Лубни Полтавської області). З 1993 року командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Національної гвардії України у Чугуєві, потім був командиром полку цієї дивізії.

На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у місті Біла Церква. У 2009-му отримав звання генерал-майора.

У 2013 році обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ. Відповідав за співпрацю з НАТО, брав участь у переговорах стосовно реформування української армії щодо стандартів Північноатлантичного альянсу.

З початком бойових дій на сході України був начальником штабу АТО. Зокрема, одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.

2016 року нинішній головком ЗСУ очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил. 5 серпня 2019 року Сирський став Командувачем Сухопутних військ ЗСУ. 23 серпня 2020 року отримав звання генерал-полковника.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Сирський став командувачем оборони Києва. За успішну оборону столиці та звільнення півночі України 18 березня 2022 нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року здобув найвищою державну відзнаку Героя України. 8 лютого 2024 року Сирського було призначено головнокомандувачем Збройних сил України.

Особисте життя та сім'я

З першою дружиною Аллою він познайомився під час служби на Харківщині. Шлюб тривав до 2009 року, в ньому народився син Антон. Після розлучення Алла з новим чоловіком, сином Антоном і сином від попереднього шлюбу Ігорем емігрувала до Австралії.

Ігор Сирський, син першої дружини головкома, підтримує російські пропагандистські наративи. У соціальних мережах можна знайти критичні пости Ігоря про Україну. Саме його у 2024 році російські пропагандистські ЗМІ будуть показувати як "сина головкома", який підтримує Путіна.

Наразі Сирський одружений із Тамарою Харченко. У 2018 році в них народився син Олександр.

Сирський з дружиною Тамарою

Дружина генерала народилася 19 травня 1972 року. Певний час мешкала у Конотопі.

Тамара Харченко

За декларацію, поданою у березні 2021 року, вона працювала у Державній митній службі України. Вона обіймала посаду головного командного інспектора категорії В.

Рідня в Росії

Його батьки, Людмила та Станіслав Сирські, а також рідний брат Олег, живуть у місті Владимир, яке знаходиться менш як за 200 км від Москви.

За інформацією російських ЗМІ, 84-річний батько та 82-річна мати головкома зараз на пенсії. Станіслав Сирський є полковником армії РФ у відставці.

Брат Сирського працює охоронцем. У соцмережах зізнається у любові до Росії.

Брат Сирського

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла вирішила не зупинятись на публічній критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Вона подала на нього заяву до Державного бюро розслідувань.