"Ще не було жодного відрядження": боєць СБУ розповів, чи часто Малюк буває на фронті (відео)

Очільник спецслужби регулярно спілкується з підлеглими

Голова Служби безпеки України Василь Малюк часто приїздить на лінію фронту. Він особисто підтримує бійців.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "ВІДДУШІВДУШУ" розповів спецпризначенець "Mich team" Центру спеціальних операцій "А" СБУ. За його словами, Малюк знає в лице майже кожного бійця.

"Ще не було жодного відрядження, коли б він не приїхав до нас і не підтримав би словами. Говорить як на серйозні теми, так і жартує", — сказав боєць.

Він також наголосив, що голова СБУ приділяє значну увагу допомозі сім'ям загиблих побратимів. Вони не залишаються без уваги.

"Ми повинні за них завжди пам'ятати, не тільки в час скорботи і коли приходить річниця, а завжди ми повинні згадувати про них і допомагати. Для цього є спеціальні відділи, які займаються безпосередньо такими родинами", — зазначив боєць.

Нагадаємо, в Росії Малюку заочно висунули звинувачення через вибух на Керченському мосту влітку 2023 року. Російське звинувачення класифікувало атаку на міст як "терористичний акт". Главі СБУ за статтею КК РФ загрожує довічне позбавлення волі.