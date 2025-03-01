Від них давно час позбутися: звички часів СРСР, які досі псують життя

Життя тоді не було схоже на теперішній час

Радянський Союз розсипався понад 30 років тому, але багато звичок залишаються досі. При цьому більшість із них уже давно настав час відпустити.

Особливо неприємно те, що деякі з них притаманні не тільки людям, вихованим в той час, а й молодому поколінню. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Харчові звички

У СРСР все їли з хлібом, навіть макарони. Це можна зрозуміти, оскільки хліб це доступне джерело вуглецю та калорій, а інші продукти харчування в ті часи були в дефіциті. Причин, через які цій звичці варто слідувати в нинішні часи, просто немає.

Сюди ж належать звички пити чай із печивом та мати обід із трьох страв. Людина вважала за краще "наїстися до відвалу" поки у нього була можливість, тому що до обіду чи вечері ще треба дожити, а перекушування не було чимось поширеним.

Також можна згадати "традицію" готувати багато їжі на свята. Це знову ж таки диктувалося дефіцитом всього. Тому для жінки дістати рідкісні та смачні продукти було способом показати те, що вона гарна господиня.

Здоров’я

Зараз фраза "каральна медицина" звучить як жарт, однак у ті часи вона була близькою до істини. Тому багато людей воліли лікуватися самостійно, ніж звертатися до фахівців.

Найбільш показовим у цьому плані була звичка нехтувати здоров’ям зубів. Досі відвідування стоматолога у більшості асоціюються з тортурами, хоча технології суттєво покращилися відтоді.

Побутові "хабарі"

Щоб мати в СРСР людям необхідно було заводити знайомства у всіх сферах життєдіяльності. Через низьку оплату праці у працівників не виникало особливого бажання щось робити просто так. Проте за невелику винагороду можна й трохи напружитися.

Зараз подібні "подяки" не здаються чимось особливим, але тут все ще йдеться про часи тотального дефіциту всього.

Непрохані поради

СРСР сповідував ідеологію колективізму, де всі залежать від усіх. Тому давати непрохані "поради" і просто влазити в чуже життя до всіх поспіль не було чимось незвичайним. Зараз реалії змінилися, тому читати лекції про те, як повинні поводитися незнайомі люди, просто неетично.

Накопичення

Дефіцит стосувався як їжі, а й звичайних побутових предметів на зразок одягу. Тому замість викинути поношену річ, її починали носити вдома.

Ідея "викинеш, а потім не дістанеш" була повсюдною, а тому навіть зламані речі наполегливо складували та зберігали. В основному для цих цілей використовувалися балкони, а тому зазвичай там було не протиснутися від усякого мотлоху.

Частково це й призводило до того, що в сервантах стояли гарні сервізи, якими ніколи не користувалися, а в шафах лежали модні речі, які ніколи не вдягали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дарували жінкам на 8 Березня за радянських часів.