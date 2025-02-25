За ціною нового смартфона в Україні продають кахель з акваріумними рибками часів СРСР

Радянську кераміку продають за ціною сучасного ґаджета

Рідкісний кахель із зображенням акваріумних рибок можна придбати на онлайн-аукціоні за ціною сучасного смартфона. Керамічна плитка була виготовлена на Харківському плитковому заводі ще в 1989 році.

Продавець запевняє, що виріб ніколи не використовувався і зберігся в ідеальному стані. Відповідний лот розміщений на аукціонному порталі violity.com.

Стартова ціна лота становить 6950 гривень, а опція "купити зараз" доступна за 6999 гривень. Аукціон триватиме до 1 березня 2025 року. Керамічна плитка має стандартний розмір 150 на 150 міліметрів при товщині 5,5 міліметрів.

На передній частині виробу зображено яскравих акваріумних рибок, виконаних у техніці емалі. На зворотному боці помітні характерні залишки синьої емалі, що підтверджує автентичність кахлю.

Продавець знаходиться в Білгороді-Дністровському Одеської області та пропонує доставку як по Україні, так і за кордон через Нову пошту або Укрпошту. Лот відправляється лише після повної передоплати на карту Приватбанку та буде застрахований при відправленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що легендарних "рибок" з СРСР продають за чималі гроші. Цей сервіз продавався протягом 30 років в СРСР.