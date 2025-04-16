Гороскоп на 17 квітня: Тельцям - втрата грошей, а Скорпіонам - успіхи на роботі

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку відкласти роботу на потім, якщо втомитеся надто швидко

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 17 квітня, для представників усіх знаків зодіакального кола. Ми розповімо про події, які на вас чекають у цей четвер і до чого слід підготуватися.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра вам захочеться руху і змін, а також результату. Однак варто зробити паузу — подумайте, чи справді ви біжите туди, куди хочете. Замість усе одразу — спробуйте щось одне, але зробіть це на відмінно. Можливі приємні сюрпризи у коханні та успіхи на роботі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

В цей день ви втомитеся, але ця втома буде приємною. Вас можуть здивувати власні емоції — не варто їх приглушувати. Дозвольте, щоб не все йшло за планом. У фінансовій сфері будьте уважнішими, ніж зазвичай — можливо втрата коштів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього четверга у вас буде багато ідей, думок і планів. Не поспішайте зробити все і відразу, а втілюйте плани поступово. Вечір присвятіть спілкування з друзями — вони допоможуть направити вас на правильний шлях.

Рак (22 червня — 22 липня)

Будьте уважними із новими пропозиціями та на переговорах. Можливо, вас намагаються обдурити. Якщо щось буде йти не так, як вам хочеться, спробуйте перенести ці справи на наступний день. У романтичних стосунках чекайте на серйозну розмову. Незабаром ви забудете про проблеми з грошима.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Намагайтеся не брати все близько до серця. Цього дня хтось намагатиметься вибити вас із колії. Проте це точно зробить ваш лише сильнішими. Не замикайтеся у собі — поділіться із близькими тим, що вас тривожить. Ідеальний день для сімейних справ та врегулювання конфліктів із родичами

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ідеальний день для впорядкування всіх справ та очищення простору. Розкладіть усе по поличках — як у квартирі, так і в голові. Однак залиште місце і для спонтанності. Можлива несподівана подорож або прикольна пригода з друзями.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Завтра ваш настрій буде різко змінюватися. Він буде то романтичним, то філософським, то взагалі не захочеться нічого вирішувати. Не сварить себе — ви шукаєте баланс та гармонію. Дозвольте собі розвантажити думки від роботи та проблем, які накопичилися. Вечір проведіть на самоті із собою. В цей день важливо добре виспатись.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього четверга у вас буде багато енергії. Її вистачить і для роботи, і для романтичних справ. Тому вдень плідно попрацюйте, а ввечері присвятіть час коханій людині. Також гарний день для сильних рішень і як у професійній діяльності, так і в особистому житті.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не найкращий день для прийняття важливих рішень. Ваша душа просить пригод, тому задовільні це бажання. Шукайте щось нове, але не забудьте закрити старі справи. Якщо знайдете можливість подорожувати — впевнена робіть це

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра у вас буде багато побутової роботи. Вона вас швидко втомить. Тому може не залишитися ніякої енергії до вечора — краще провести його наодинці із собою або у тихій компанії друзів. Можливе приємне несподіване повідомлення.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього четверга у вас буде романтичний настрій. Влаштуйте романтичну вечерю для коханої людини — запаліть свічки, приготуйте смачну їжу. Удача точно буде на вашому боці, тому якщо у стосунках вас щось турбує — саме час поговорити про це з партнером.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Чудовий день для нових знайомств або зустрічі з давніми друзями. Вам хочеться більше комунікації, тому не відмовляйте собі у цьому. Однак у потоці спілкування не забувайте про роботу — обов’язково її виконати, щоб не впасти в очах керівництва.