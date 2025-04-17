Їстимете кабачки зі своєї грядки раніше за всіх: секрети раннього урожаю

Розповідаємо, чим підживити, як поливати кабачки, щоб отримати ранній урожай

Мабуть, кожен городник з нетерпінням чекає на гарну погоду навесні, щоб якнайшвидше садити різні культури. Однак найбільше всіх радують кабачки навесні. Але щоб скуштувати ранній урожай ще до літа, важливо знати кілька секретів: від вибору сорту до правильної підготовки ґрунту.

Щоб отримати ранній урожай кабачків, важливо дотримуватися певних агротехнічних прийомів та обрати відповідні сорти. "Телеграф" разом із "Добрими новинами" розповість, чим підживити кабачки, щоб виростити овочі раніше за всіх.

Як виростити ранні кабачки

Для вирощування кабачків найкраще підійде пухкий, поживний та легкий. Для того, щоб підвищити родючість, перед посадкою у землю варто додати компост або перегній.

Перед тим, як висівати насіння, його краще замочити у розчині стимулятора росту. Так ви прискорите проростання, а також зміцняться молоді паростки. Таким чином корисні речовини будуть поступати до паростків від самого початку.

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Після висадки насіння треба зберігати тепло: коли на вулиці холодно, грядки треба накривати агроволокном або плівкою. Так ви вбережете рослини від можливих заморозків.

Для поливу кабачків варто використовувати виключно теплу воду. Якщо погода похмура, у воду можна додати трохи гумату — так активізується розвиток коріння. Коли на кабачках з'являться листки, рослину можна підживити настоянкою кропиви чи дріжджів — так молоді кабачки будуть рости швидше.

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