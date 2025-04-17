Чистий четвер 2025: найкрасивіші листівки, щоб привітати близьких

Обов'язково привітайте рідних з цим великим днем

У передвеликодньому тижні є особливий день, коли українські оселі наповнюються запахом чистоти, свіжоспеченої паски та духовного оновлення. Це — Чистий четвер, який у 2025 році припадає на 17 квітня. І хоча це не свято, як Великдень, вітати українців з цим днем надзвичайно важливо, бо це не лише про прибирання, а й про очищення душі і думок.

Чистий четвер — це четвер перед Великоднем, також відомий як Великий або Страсний четвер. Цей день вважається найкращим для генерального прибирання. Миття вікон, винесення зайвого, чищення кожного куточка — не просто побут, а очищення простору для світлого свята.

Вітання з Чистим четвергом — це нагадування про важливе. А також можливість підняти настрій близькій людині і викликати у неї посмішку. Красивою картинкою у соцмережах ви точно порадуєте тих, хто вам дорогий.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли привітати маму, бабусю, тата, подругу, колегу чи знайому. Надішліть милу картинку і підійміть настрій близькій людині.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли можна святити паски на Великдень. Комендантська година внесла свої корективи.