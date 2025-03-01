От них давно пора избавиться: привычки времен СССР, которые портят жизнь до сих пор

Жизнь тогда не была похожа на нынешнее время

Советский Союз рассыпался более 30 лет назад, но многие привычки остаются до сих пор. При этом большинство из них уже давно пора бы отпустить.

Особенно неприятно то, что некоторые из них присущи не только людям, воспитанным в те времена, но и молодому поколению. Об этом говорится в материале ТСН.

Пищевые привычки

В СССР все ели с хлебом, даже макароны. Это можно понять, поскольку хлеб это доступный источник углеродов и калорий, а другие продукты питания в те времена были в дефиците. Причин, по которых этой привычке стоит следовать в нынешние времена, попросту нет.

Сюда же относится привычки пить чай с печеньем и иметь обед из трех блюд. Человек предпочитал "наестся до отвала" пока у него была возможность, потому что до обеда или ужина еще надо дожить, а перекусы не были чем-то распространенным.

Также можно упомянуть "традицию" готовить много еды на праздники. Это опять же диктовалось дефицитом всего. Поэтому для женщины достать редкие и вкусные продукты было способом показать то, что она хорошая хозяйка.

Здоровье

Сейчас фраза "карательная медицина" звучит как шутка, однако в те времена она была близкой к истине. Поэтому многие люди тогда предпочитали лечиться самостоятельно, чем обращаться к специалистам.

Наиболее показательным в этом плане была привычка пренебрегать здоровьем зубов. До сих пор посещение стоматолога у большинства ассоциируются с пытками, хотя технологии существенно улучшились с тех пор.

Бытовые "взятки"

Чтобы что-то иметь в СССР людям необходимо было заводить знакомства во всех сферах жизнедеятельности. Из-за низкой оплаты труда у работников не возникало особого желания что-либо делать просто так. Однако за небольшое вознаграждение можно и поднапрячься.

Сейчас подобные "благодарности" не кажутся чем-то особенным, но речь все еще идет о временах тотального дефицита всего.

Непрошенные советы

СССР исповедовал идеологию коллективизма, где все зависят от всех. Поэтому давать непрошенные "советы" и просто влезать в чужую жизнь всем подряд не было чем-то необычным. В настоящее время реалии изменились, поэтому читать лекции о том, как должны себя вести незнакомые люди просто неэтично.

Накапливание

Дефицит касался не только еды, но и обычных бытовых предметов вроде одежды. Поэтому вместо того, чтобы выбросить поношенную вещь, ее начинали носить дома.

Идея "выбросишь, а потом не достанешь" была повсеместной, а потому даже сломанные вещи упорно складировали и хранили. В основном для этих целей использовались балконы, а потому обычно там было не протиснуться от всякого хлама.

Отчасти это и приводило к тому, что в сервантах стояли красивые сервизы, которыми никогда не пользовались, а в шкафах лежали модные вещи, которые никогда не надевали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дарили женщинам на 8 Марта в советское время.