Квіти, діти та робітниці. Як виглядали листівки з 8 Березня в СРСР

Це свято було в СРСР від моменту створення до розпаду

У радянські часи існувало не так багато свят, які актуальні і сьогодні, проте одне з них — це 8 Березня. Цей Міжнародний жіночий день доволі рано з'явися в СРСР.

Жіноче свято почали святкувати вже з 1922 року, даруючи приємні дрібнички та листівки. "Телеграф" покаже найпопулярніші радянські листівки на 8 Березня.

Зауважимо, що спочатку 8 Березня з'явилось в СРСР на честь жінок-революціонерок, які боролися за повалення монархії в 1917 році. Тоді воно мало доволі пропагандистський характер, а вже з часом набуло характеру свята весни, жінок тощо.

Перші листівки с СРСР мали багато квітів та вітання зі святом весни. Згодом і в цю парафію втрутилась пропаганда Союзу, тому листівки почали набувати відповідних рис. У них вітали жінок як робітниць, матерів та дружин, нагадуючи їм про громадянський обов'язок.

" З Міжнародним днем робітниць! З 8 Березня! З жіночим днем!" — писали на листівках в СРСР.

Проте вже ближче до розпаду Союзу масово почали з'являтись лагідні та теплі листівки з тваринами та квітами. На деяких з них зображували дітей, які несуть матерям, бабусям квіти, подарунки. Тоді це свято будо символічним і на нього не дарували дорогих подарунків.

Листівки здебільшого підписували власноруч, бо картки з вітання були рідкістю та розкішшю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дарували жінкам на 8 Березня у радянські часи.