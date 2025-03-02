З 1 березня змінились правила ВЛК та умови бронювання: що важливо знати
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Електронна ВЛК та нові умови бронювання: що потрібно знати?
У березні 2025 року в Україні набирають чинності важливі зміни, що стосуються військово-лікарської комісії (ВЛК) та процедури бронювання працівників. Нові правила мають значний вплив на військовозобов’язаних, підприємства та мобілізаційну політику держави.
Нові правила проходження ВЛК
Наказ Міністерства оборони України № 4 від 3 січня 2025 року вносить зміни до Положення про військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов'язаних та призовників. Основні нововведення включають:
- Направлення на медичний огляд здійснюватиметься виключно в електронному форматі.
- Всі документи та висновки ВЛК оброблятимуться через електронну систему документообігу.
- Видача направлення відбуватиметься лише за рішенням керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або начальників центрів рекрутингу ЗСУ.
- Особи з інвалідністю не підлягають направленню на ВЛК, але за власним бажанням можуть отримати відповідний висновок. Вони можуть подати необхідні документи через е-кабінет призовника.
Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності та прозорості роботи ВЛК, а також спрощення процесу проходження медогляду.
Нові умови для перебронювання
Березень 2025 року є ключовим періодом для бронювання працівників та оновлення статусу критичності підприємств. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року, термін перебронювання продовжено до 31 березня. Головні аспекти змін:
- Заяви про бронювання працівників подаються виключно через портал "Дія".
- Керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази – вся процедура здійснюється в електронному форматі.
- Якщо працівник вже мав бронювання, його необхідно анулювати перед подачею нової заявки.
- Підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників без обов’язкового 72-годинного очікування до 1 квітня.
Перехід на електронний документообіг у сфері військового обліку та мобілізації дозволить прискорити процеси та зменшити бюрократичне навантаження на підприємства та державні установи.
Раніше "Телеграф" про те, що рішення про мобілізацію можна оскаржити, якщо воно ухвалене з порушенням законодавства. Це можливо, якщо людина має право на відстрочку, яке не було враховане, або якщо процедура призову відбулася з порушеннями.