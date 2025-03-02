З 1 березня змінились правила ВЛК та умови бронювання: що важливо знати

Електронна ВЛК та нові умови бронювання: що потрібно знати?

У березні 2025 року в Україні набирають чинності важливі зміни, що стосуються військово-лікарської комісії (ВЛК) та процедури бронювання працівників. Нові правила мають значний вплив на військовозобов’язаних, підприємства та мобілізаційну політику держави.

Нові правила проходження ВЛК

Наказ Міністерства оборони України № 4 від 3 січня 2025 року вносить зміни до Положення про військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов'язаних та призовників. Основні нововведення включають:

Направлення на медичний огляд здійснюватиметься виключно в електронному форматі .

. Всі документи та висновки ВЛК оброблятимуться через електронну систему документообігу.

Видача направлення відбуватиметься лише за рішенням керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або начальників центрів рекрутингу ЗСУ.

Особи з інвалідністю не підлягають направленню на ВЛК, але за власним бажанням можуть отримати відповідний висновок. Вони можуть подати необхідні документи через е-кабінет призовника.

Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності та прозорості роботи ВЛК, а також спрощення процесу проходження медогляду.

Нові умови для перебронювання

Березень 2025 року є ключовим періодом для бронювання працівників та оновлення статусу критичності підприємств. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року, термін перебронювання продовжено до 31 березня. Головні аспекти змін:

Заяви про бронювання працівників подаються виключно через портал "Дія".

Керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази – вся процедура здійснюється в електронному форматі.

Якщо працівник вже мав бронювання, його необхідно анулювати перед подачею нової заявки.

Підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників без обов’язкового 72-годинного очікування до 1 квітня.

Перехід на електронний документообіг у сфері військового обліку та мобілізації дозволить прискорити процеси та зменшити бюрократичне навантаження на підприємства та державні установи.

Раніше "Телеграф" про те, що рішення про мобілізацію можна оскаржити, якщо воно ухвалене з порушенням законодавства. Це можливо, якщо людина має право на відстрочку, яке не було враховане, або якщо процедура призову відбулася з порушеннями.