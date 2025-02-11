Дані в електронному та паперовому військовому квитку не співпадають: чи можуть анулювати бронь

Юрист пояснив, чи скасують бронювання в такому випадку

Неточності у військових документах не впливають на статус військовозобов'язаного. Тобто різні дані у паперових та електронних військово-облікових документах (ВОД) не вплинуть на бронь від мобілізації.

Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Він зазначає, що з моменту впровадження електронних ВОД в Україні як рівноцінних паперовим, деякі військовозобов’язані громадяни почали стикатися з проблемами.

Зокрема, в електронних документах іноді фіксують іншу військово-облікову спеціальність або взагалі не вказують жодної, що відрізняється від інформації у паперових документах.

Один із таких військовозобов’язаних поцікавився, чи можуть ці розбіжності вплинути на актуальність його бронювання.

"Ні, броня не анулюється", — відповів юрист, наголосивши, що такі неточності не є причиною для скасування броні.

Дерій підкреслив, що процес бронювання працівників критично важливих підприємств не залежить від даних у військовому квитку .

"Військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — зазначив правознавець.

Нагадуємо, на сьогодні підприємства можуть бронювати від мобілізації своїх співробітників виключно через портал "Дія", відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №76. Проте деякі компанії стикаються з проблемами під час цього процесу — зокрема, відмовами в бронюванні окремих співробітників.

Згідно з чинним порядком, співробітники, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньованими . Зняття розшуку є можливим лише після притягнення порушника до адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, які підприємства зможуть давати бронь від мобілізації після 28 лютого. В Україні частина "критичних" підприємств втратить цей статус.