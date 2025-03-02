С 1 марта изменились правила ВЛК и условия бронирования: что важно знать

Электронная ВЛК и новые условия бронирования: что нужно знать?

В марте 2025 года в Украине вступают в силу важные изменения, касающиеся военно-врачебной комиссии (ВЛК) и процедуры бронирования работников. Новые правила оказывают значительное влияние на военнообязанных, предприятия и мобилизационную политику государства.

Новые правила прохождения ВЛК

Приказ Министерства обороны Украины № 4 от 3 января 2025 года вносит изменения в Положение о военно-врачебной комиссии (ВЛК) для военнообязанных и призывников. Основные новшества включают:

Направление на медицинское обследование будет осуществляться исключительно в электронном формате .

. Все документы и выводы ВЛК будут обрабатываться через электронную систему документооборота.

Выдача направления будет производиться только по решению руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или начальников центров рекрутинга ВСУ.

Лица с инвалидностью не подлежат направлению ВЛК, но по собственному желанию могут получить соответствующий вывод. Они могут подать необходимые документы через е-кабинет призывника.

Эти изменения направлены на повышение эффективности и прозрачности работы ВЛК, а также упрощение процесса прохождения медосмотра.

Новые условия для перебронирования

Март 2025 является ключевым периодом для бронирования работников и обновления статуса критичности предприятий. Согласно решению Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года, срок перебронирования продлен до 31 марта. Главные аспекты изменений:

Заявления о бронировании работников подаются исключительно через портал "Дия".

Руководителям предприятий больше не нужно оформлять бумажные приказы – вся процедура осуществляется в электронном формате.

Если у работника уже было бронирование, его необходимо аннулировать перед подачей новой заявки.

Обновившие статус критичности предприятия могут бронировать работников без обязательного 72-часового ожидания до 1 апреля.

Переход на электронный документооборот в сфере военного учета и мобилизации позволит ускорить процессы и уменьшить бюрократическую нагрузку на предприятия и государственные учреждения.

Ранее "Телеграф" о том, что решение о мобилизации можно обжаловать, если оно принято с нарушением законодательства. Это возможно, если человек имеет право на отсрочку, которая не была учтена или если процедура призыва состоялась с нарушениями.