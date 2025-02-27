Час ще є. До якого числа "обмежено придатні" мають пройти ВЛК

Для проходження медогляду потрібно самостійно звернутися до ТЦК

Раніше "обмежено придатні" чоловіки повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12457, яким продовжено термін проходження повторного медогляду для таких громадян.

Тепер остаточна дата для медичної перевірки — 5 червня 2025 року. Пише видання "Телеграф".

Закон був ухвалений парламентом 12 лютого 2025 року, отримавши підтримку 313 народних депутатів. Вже 13 лютого його підписав президент України Володимир Зеленський. Це рішення прийняли через низькі темпи проходження ВЛК – лише 25% військовозобов’язаних змогли пройти медогляд до попереднього дедлайну 4 лютого 2025 року.

Хто має пройти повторну ВЛК

Повторне проходження медкомісії потрібне для встановлення нового статусу придатності. До 5 червня пройти ВЛК повинні громадяни віком від 25 до 60 років, які були раніше визнані "обмежено придатними" до служби. Однак люди з інвалідністю не підпадають під цю вимогу.

Як пройти ВЛК

Щоб пройти повторний медогляд, потрібно самостійно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК).

У застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція, яка дозволяє отримати електронне направлення на ВЛК. Оформити його можна через електронний кабінет призовника.

Що буде, якщо не пройти ВЛК

Громадян, які не встигнуть пройти повторний медогляд до 5 червня, можуть оштрафувати. Розмір штрафу – від 17 000 до 25 500 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що чекає на "обмежено придатних" після ВЛК. Після медкомісії чоловіки отримують новий статус придатності, і є ризик опинитися на передовій.