Як та коли чоловіка можуть виключити з військового обліку

Для початку потрібно пройти ВЛК

Не всі громадяни призовного віку можуть бути мобілізованими. Деякі чоловіки мають право бути виключеними з військового обліку за станом здоров’я.

Юристи пояснили, що означає статус "непридатний до військової служби" та як отримати відповідне рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Поняття "непридатність до військової служби" означає, що людина через хронічні хвороби, фізичні чи психічні обмеження не може виконувати військові обов’язки. Це регламентується Наказом МОУ №402.

Після відповідного рішення ВЛК та його затвердження регіональною комісією людину виключають з військового обліку, що звільняє її від мобілізації. Оформлення статусу "непридатний" передбачає юридичне підтвердження у вигляді штампа у військовому квитку та електронного витягу у застосунку "Резерв+".

Як отримати рішення ВЛК про виключення з військового обліку

Якщо людина або її представник хоче отримати підтвердження про непридатність до служби, потрібно звернутися до місцевого військкомату (ТЦК та СП). Там видадуть направлення на проходження військово-лікарської комісії. Після обстеження оформлюють свідоцтво про хворобу, яке підтверджує непридатність.

До свідоцтва додають медичні довідки, історію хвороби, результати аналізів та інші документи, що підтверджують проблеми зі здоров’ям. Спочатку всі папери перевіряє обласна ВЛК, а після цього передає їх до регіональної комісії для остаточного рішення.

Як проходить медогляд

Військовозобов'язаний має пройти загальне обстеження – лікарі перевіряють стан здоров’я, аналізують медичні документи в електронній системі. У випадку виявлення захворювань чи діагнозів за необхідності проводяться дообстеження (додаткові аналізи), консультації з вузькопрофільними спеціалістами та діагностичні процедури для підтвердження або спростування наявних медичних показань тощо.

Після обстеження комісія аналізує всі документи та приймає рішення щодо придатності або непридатності людини до військової служби.

Після перевірки в обласній ВЛК свідоцтво про хворобу передають на розгляд регіональної комісії. Там ухвалюють одне з трьох рішень:

підтвердити непридатність і затвердити висновок;

відправити на повторний огляд, якщо потрібні додаткові обстеження;

змінити ступінь придатності, якщо є підстави переглянути висновок.

Якщо непридатність підтверджено, на свідоцтві ставлять штамп "Затверджено", що дає право на виключення з військового обліку.

Юристи зазначають, що рішення комісії фіксується в документах та заноситься до відповідного реєстру. Заявник отримує письмове повідомлення про результати розгляду через ТЦК та СП разом із копією рішення ВЛК. Це є підставою для подальших кроків, таких як оформлення виключення з військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, хто зможе оформити відстрочку від мобілізації в березні. Це стосується як громадян із певними сімейними обставинами, так і тих, хто має проблеми зі здоров’ям чи працює в стратегічно важливих сферах.