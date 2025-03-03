Єдиний європейський представник роду геконів під загрозою зникнення в Криму (фото)

Ця маленька ящірка з характерним візерунком знищує шкідників

Кримський гекон (M. k. danilewskii) — підвид середземноморського гекона, який є єдиним європейським представником свого роду. Цей вид включає сім різних видів геконів, але саме кримський підвид є найбільш значущим для України.

Кримський гекон — дрібна ящірка загальною довжиною менш як 10 см. Тіло зверху вкрите дрібною лускою з рядами кілюватих горбочків. Забарвлення зверху сіре або бурувато-коричневе з візерунком з поперечних М-подібних смуг. Черево біле або жовте, а хвіст знизу вохряний.

Таксономічна належність та ареал

Кримський гекон належить до класу Плазуни (Reptilia), ряду Ящірки (Sauria) та родини Геконові (Gekkonidae). Його ареал охоплює північно-західну Анатолію та північно-східну частину Балканського півострова з прилеглими островами. В Україні цей підвид спорадично поширений уздовж вузької смуги узбережжя між Севастополем і Кара-Дагом. Гекони охоче заселяють руїни та житлові будівлі, піднімаючись у гори до висоти 680 метрів над рівнем моря.

Природоохоронний статус та чисельність

Кримський гекон має статус зникомого виду через низьку плодючість та стенотопність. У природних біотопах щільність популяцій становить 100–300 особин на гектар. У цитаделі Херсонесу спостерігаються скупчення до 60–80 особин на 100 квадратних метрів поверхні стін. Головними загрозами для цього виду є пожежі, наступна ерозія схилів та ремонт старих будівель. Хоча стан деяких популяцій стабільний, загалом чисельність геконів у Криму неухильно скорочується.

Особливості біології

Кримський гекон активний з кінця лютого до листопада. Навесні переважає денна активність, а влітку та восени — присмерковонічна. Основними сховищами слугують тріщини у скелях, щілини стін та порожнини під корою дерев. Гекони живляться павуками, дрібними комахами, багатоніжками та мокрицями. Парування відбувається у квітні — на початку липня, а єдина кладка з 1–2 яєць відбувається з кінця травня до середини серпня. Молодь з'являється наприкінці липня — у жовтні.

Режим збереження та охорони

Кримський гекон перебуває під особливою охороною згідно з Бернською конвенцією (додаток ІІ). Охороняється у природних заповідниках Ялтинському гірсько-лісовому, "Мис Мартьян", Кримському, Карадазькому та археологічному заповіднику "Херсонес Таврійський". Для збереження найбільших природних популяцій необхідно обмежити рекреацію в загальнодержавних заказниках "Мис Айя" та "Аю-Даг". Під час реставраційних робіт у Херсонесі слід залишати глибокі щілини між каменями кладки стін.

Господарське та комерційне значення

Кримський гекон знищуючи шкідників лісу і членистоногих у населених пунктах, приносить користь. Цей вид утримується тераріумістами, але також є об’єктом незаконної торгівлі.

У підсумку, кримський гекон є цінним і унікальним представником української фауни, який потребує особливої охорони та захисту. Збереження цього виду має велике наукове значення та важливе значення для збалансованого розвитку природних екосистем України.

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