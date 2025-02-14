Їх і раніше було небагато: в Луганській області зникає степова лисичка

Рідкісний вид степової лисиці є важливою частиною екосистеми України

Корсак, або степова лисиця, — це рідкісний вид тварини, який живе в Україні. Його можна знайти тільки в Луганській області, а в цілому він поширений у степах Азії та Південно-Східної Європи.

На жаль, чисельність корсака в Україні дуже мала — всього близько 20 особин. Це пов'язано з тим, що його природне середовище існування зменшується через людську діяльність. Корсак не може знайти собі достатньо місця для життя і їжі.

Особливості життя

Корсак любить жити на цілинних ділянках, де може полювати на гризунів, зайців та інших дрібних тварин. Він активний переважно вночі, а вдень ховається у своїй норі або використовує вже готові нори бабаків. Ця тварина має великий радіус пересування — від 0,8 до 3,7 км². У сприятливих умовах вона може подорожувати до 250 км за рік!

Як виглядає корсак?

Корсак схожий на звичайну лисицю, але менший за розмірами. Довжина його тіла становить приблизно 45–65 см, а хвоста — близько 20–35 см. Шерсть у корсака сірого кольору з жовтуватими відтінками, що допомагає йому зливатися з навколишнім середовищем.

Заходи з охорони

Корсак занесений до Червоного списку МСОП, що означає, що його потрібно охороняти. В Україні його захищають у Луганському державному заповіднику. Щоб допомогти цьому рідкісному виду, важливо розширити території заповідників і створити нові буферні зони.

Збереження корсака — це не лише питання біологічного різноманіття, але й підтримка здорової екосистеми нашого регіону. Отже, варто сприяти охороні природи, щоб допомогти цим чудовим тваринам вижити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні зникає унікальний вид лісових котів. В Україні залишилося всього 400-500 особин.