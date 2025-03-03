Единственный европейский представитель рода гекконов под угрозой исчезновения в Крыму (фото)

Эта маленькая ящерица с характерным узором уничтожает вредителей

Крымский геккон ( M. k. danilewskii ) — подвид средиземноморского геккона, являющегося единственным европейским представителем своего рода. Этот вид включает семь разных видов гекконов, но именно крымский подвид является наиболее значимым для Украины.

Крымский геккон — мелкая ящерица общей длиной менее 10 см. Тело сверху покрыто мелкой чешуей с рядами колеблющихся бугорков. Окрас сверху серый или буровато-коричневый с узором из поперечных М-образных полос. Брюхо белое или желтое, а хвост снизу охряный.

Таксономическая принадлежность и ареал

Крымский геккон принадлежит к классу Пресмыкающиеся (Reptilia), ряду Ящерицы (Sauria) и семейству Геконовые (Gekkonidae). Его ареал охватывает северо-западную Анатолию и северо-восточную часть Балканского полуострова с близлежащими островами. В Украине этот подвид спорадически распространен вдоль узкой полосы побережья между Севастополем и Кара-Дагом. Геконы охотно заселяют руины и жилые строения, поднимаясь в горы до высоты 680 метров над уровнем моря.

Природоохранный статус и численность

Крымский геккон имеет статус исчезающего вида из-за низкой плодовитости и стенотопности. В природных биотопах плотность популяций составляет 100-300 особей на гектар. В цитадели Херсонеса наблюдаются скопления до 60-80 особей на 100 квадратных метров поверхности стен. Главными угрозами этого вида являются пожары, последующая эрозия склонов и ремонт старых зданий. Хотя состояние некоторых популяций стабильное, в целом численность гекконов в Крыму неуклонно сокращается.

Особенности биологии

Крымский геккон активен с конца февраля по ноябрь. Весной преобладает дневная активность, а летом и осенью сумерки. Основными хранилищами служат трещины в скалах, щели стен и полости под корой деревьев. Геконы питаются пауками, мелкими насекомыми, многоножками и мокрицами. Спаривание происходит в апреле — начале июля, а единственная кладка из 1-2 яиц происходит с конца мая до середины августа. Молодежь появляется в конце июля – в октябре.

Режим хранения и охраны

Крымский геккон находится под особой охраной согласно Бернской конвенции (приложение II). Охраняется в природных заповедниках Ялтинском горно-лесном, "Мыс Мартьян", Крымском, Карадажском и археологическом заповеднике "Херсонес Таврический". Для сохранения самых больших природных популяций необходимо ограничить рекреацию в общегосударственных заказниках "Мыс Айя" и "Аю-Даг". При реставрационных работах в Херсонесе следует оставлять глубокие щели между камнями кладки стен.

Хозяйственное и коммерческое значение

Крымский геккон уничтожая вредителей леса и членистоногих в населенных пунктах, приносит пользу. Этот вид содержится террариумистами, но также является объектом незаконной торговли.

В итоге, крымский геккон является ценным и уникальным представителем украинской фауны, нуждающимся в особой охране и защите. Сохранение этого вида имеет большое научное значение и важно для сбалансированного развития природных экосистем Украины.

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