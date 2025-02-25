Тушканчик зникає з українських степів: чому популяція цього гризуна катастрофічно зменшується

Цей рідкісний гризун мешкає в кількох областях країни, але його популяція стрімко скорочується через втрату природних місць проживання та зміни в сільському господарстві

Тушканчик великий (Allactaga major) належить до родини тушканчикових (Dipodidae) і є єдиним представником свого роду в Україні. Цей гризун має унікальні морфологічні ознаки та особливості біології, що роблять його цікавим об'єктом для наукового дослідження та охорони.

Тушканчик великий має природоохоронний статус рідкісного виду. В Україні мешкає кілька тисяч особин, причому найбільше їх знаходиться в Криму та Чорноморському заповіднику. Чисельність виду зменшується через скорочення пасовищного тваринництва та інсуляризацію популяцій.

Загалом ареал виду охоплює території від річок Інгул, Південний Буг та Дніпро на сході до Алтаю на заході. В Україні тушканчики великі мешкають у Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Харківській та всіх степових областях, окрім Одеської.

Особливості біології

Тушканчики великі активні в сутінках та вночі. Вони живуть у норах, які ведуть до гніздових камер і захищені земляними пробками від хижаків. В сплячку вони залягають у жовтні–листопаді та пробуджуються у березні–квітні. Основу їхнього раціону складають цибулини лілійних, листя полину, злаки та їхнє насіння, іноді комахи.

Цей гризун має великі очі та вуха, довгі задні кінцівки та хвіст з широкою китицею. Довжина тіла сягає 26 см, а маса — до 400 г.

Захист та розведення

Тушканчик великий занесений до Червоного списку МСОП через скорочення чисельності популяцій. Охороняється в державних заповідниках України, таких як "Асканія-Нова", Чорноморський та Український степовий. Хоча в Україні не розводять цього виду в спеціальних умовах, він добре розмножується в неволі. Українські вчені та природоохоронці продовжують працювати над збереженням популяцій цього унікального гризуна, забезпечуючи йому захист на території державних заповідників та інших об'єктів природно-заповідного фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільший серед тхорів опинився під загрозою вимирання в Україні. За останні 50 років його популяція катастрофічно зменшилась.