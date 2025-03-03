Ця авіакатастрофа у небі над Києвом змінила правила безпеки польотів: що сталося у серпні 1957 року

Трагедія забрала життя всіх членів екіпажів та кількох місцевих жителів, а також призвела до руйнування житлових будинків

17 серпня 1957 року Київ став місцем страшної авіаційної трагедії, коли в небі над містом зіткнулися два літаки Іл-14, які належали компанії "Аерофлот". Ця катастрофа забрала життя 15 людей, включаючи всі екіпажі обох літаків та кількох жителів міста.

Ця трагедія стала результатом цілого ланцюжка порушень та помилок, що змінили авіаційні правила безпеки. Ось що сталося на підльоті до столиці.

Обставини катастрофи

Того трагічного дня Іл-14М, який виконував рейс із Софії, перевозив багаж китайських спортсменів. Під час підльоту до аеропорту Жуляни екіпаж запросив інформацію про систему посадки. Практично одночасно з цього ж аеропорту вилетів Іл-14Г, який виконував тренувальний політ по колу.

При заході на посадку екіпаж рейсу 126 несподівано виявив перед собою тренувальний Іл-14, який заходив на посадку. Спроба уникнути зіткнення виявилася безуспішною: правий гвинт Іл-14М врізався в крило іншого літака, що призвело до вибуху паливного бака і відрива крила. Обидва літаки впали на житлові райони, спричинивши пожежі та руйнування.

Жертви та руйнування

Внаслідок зіткнення загинули всі 9 членів екіпажів обох літаків. Крім того, 6 людей загинули на землі, а 23 отримали поранення, багато з яких були тяжкими. Катастрофа призвела до часткового або повного руйнування чотирьох будинків та двох сараїв. Частина багатоквартирного будинку №27 по вул. Совська була зруйнована та згоріла, а також згоріли сусідній приватний будинок і сарай.

Причини трагедії

Розслідування виявило низку причин, що призвели до трагедії:

Обидва екіпажі не стежили за повітряним простором, що призвело до зіткнення.

Недбалість чергового по польотах. Він не контролював рух обох літаків, що погіршило ситуацію.

Недостатня координація диспетчерської служби. Диспетчер не встановив зв’язку з одним із літаків після закінчення розрахункового часу його входу до зони аеропорту.

Порушення у створенні льотної роботи. До складу екіпажу одного з літаків не було включено бортрадиста, а командирів екіпажів допустили до польотів із порушеннями.

Цікаві подробиці

Один із літаків виконував тренувальний політ по колу, що додало складності в управлінні повітряним рухом.

Диспетчерська служба не змогла встановити зв’язок з одним із літаків, що погіршило ситуацію.

Катастрофа спричинила значні руйнування на землі, включаючи руйнування житлових будинків та сараїв.

Розслідування показало, що катастрофі можна було запобігти за більш суворого контролю та координації польотів.

Пам’ять про трагедію

2007 року, до 50-річчя катастрофи, на місці поховання жертв було встановлено меморіальний знак у вигляді пропелера від літака Іл-14 як пам'ять про трагічні події того дня. Ця катастрофа стала нагадуванням про важливість дотримання правил безпеки польотів та відповідальності авіаційних служб.

Київська трагедія залишається однією з найзначніших авіаційних подій в історії України. Вона вкотре наголошує на важливості безпеки в авіації та необхідності суворого дотримання правил польотів.

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