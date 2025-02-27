"Мрія" — це викинуті гроші? Чи потрібно Україні відновлювати найбільший літак у світі, знищений Росією

За ці кошти можна побудувати 20 більш корисних літаків, вважає експерт

Найбільший літак у світі українську "Мрію" наразі не потрібно відновлювати, адже першочергово гроші потрібні на відновлення держави, а також необхідні людям. Таку думку висловив експерт в авіагалузі Анатолій Вовнянко.

Про це він сказав в коментарі Київ 24. Експерт в авіагалузі назвав також й іншу причину, чому не бачить доцільності у відбудові АН-225 "Мрія". Зауважимо, що відновлення літака вже починали, але потім призупинили.

За словами Вовнянка, час "Мрії" вже минув. Фактично її майже не використовували до пандемії.

Літак АН-225 "Мрія" на аеродромі

"На мій погляд, вже минув час цієї "Мрії". Річ у тім, що фактично мрія використовувалась дуже рідко до пандемії. Ну, один-три рази на один-два роки вона перевозила якісь значні вантажі. Весь час вона стояла. І тільки під час пандемії виконали 80 рейсів, перевезли значну кількість медичних вантажів", — сказав він.

До того ж, якщо економічно оцінити відбудову літака, то потрібні величезні кошти. Експерти дають від 500 млн євро до 800 млн доларів. За ці кошти можна побудувати 20 більш корисних літаків, вважає Вовнянко.

В небі літак АН-225 "Мрія"

"Мрія" – це просто викинуті кошти для розпилу, вибачаюсь, нинішніми керівниками сьогоднішнього Укроборонпрому. І я вважаю, що зараз, коли в Україні зруйнована інфраструктура, мільйони людей без житла, сотні тисяч поранених, які потребують допомоги, тому в першу чергу потрібно кошти вкладати в людей, для людей", — підсумував він.

Нагадаємо, що три роки тому у Гостомелі, на Київщині, російські окупанти знищили найбільший літак світу — АН-225 "Мрія". Під час боїв за місто ворог завдав удару по аеропорту, де на той час базувався унікальний борт. За цей час експерти робили багато припущень щодо того, аби повернути літак.

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