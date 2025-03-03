Повітряний простір уже відкрито? Над Кримом помітили цивільний літак, він летів до Москви (фото)

Таке відбувається не вперше

Повітряний простір в Україні закритий з початку повномасштабного вторгнення. Проте радари часто фіксують літаки над територією нашої країни. Над Кримом помітили цивільний літак, який летів до Москви.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 26 лютого на мапі польоту літак перетнув кордон окупованого півострова.

Рейс AFL2139/B738 авіакомпанії Aeroflot вилетів зі Стамбулу близько 23:00 25 лютого та перетнув повітряний простір України в Чорному морі 26 лютого близько 00:26. Борт, згідно з мапою польотів, пролетів над Кримом. Потім він взяв курс на Росію через Грузію та попрямував в Москву і прибув туди о 2:50.

Політ повітряного судна, за даними Flightradar24, міг виглядати так:

Зазначимо, що цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирський літак із Москви помітили над Україною. Він пролетів над трьома областями.