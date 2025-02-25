Перед роковинами великої війни над Україною зафіксували загадковий літак із Москви (карта)

Літальний апарат пролетів Україну наскрізь

У небі над Україною знову зафіксували черговий загадковий літак. Він летів із Москви до Стамбула, але при цьому нібито порушив повітряний простір нашої країни.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Згідно з ними, йдеться про пасажирський борт Airbus-333 турецької авіакомпанії Turkish Airlines. Він виконував рейс Москва-Стамбул 23 лютого, проте під час польоту нібито увійшов до повітряного простору України.

Радари зафіксували його над Львовом та Івано-Франківськом. Після цього, згідно з даними сайту, літальний апарат продовжив свій шлях і досягнув точки призначення.

Що то було?

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною залишається закритим. При цьому моніторингові сервіси вже неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими містами.

Причин цього може бути кілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше ми писали про те, що пасажирський літак із Москви пролетів над Донбасом і залетів до Криму.