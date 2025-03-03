Эта авиакатастрофа в небе над Киевом изменила правила безопасности полетов: что произошло в августе 1957 года

Трагедия унесла жизни всех членов экипажей и нескольких местных жителей, а также привела к разрушению жилых домов

17 августа 1957 года Киев стал местом страшной авиационной трагедии, когда в небе над городом столкнулись два самолета Ил-14, принадлежавшие компании "Аэрофлот". Эта катастрофа унесла жизни 15 человек, включая все экипажи обоих самолетов и нескольких жителей города.

Эта трагедия стала результатом целой цепочки нарушений и ошибок, изменивших авиационные правила безопасности. Вот, что произошло на подлете к столице.

Обстоятельства катастрофы

В тот трагический день Ил-14М, выполнявший рейс из Софии, перевозил багаж китайских спортсменов. При подлете к аэропорту Жуляны экипаж запросил информацию о системе посадки. Практически одновременно, из этого же аэропорта вылетел Ил-14Г, выполнявший тренировочный полет по кругу.

При заходе на посадку, экипаж рейса 126 неожиданно обнаружил перед собой тренировочный Ил-14, заходивший на посадку. Попытка уйти от столкновения оказалась безуспешной: правый винт Ил-14М врезался в крыло другого самолета, вызвав взрыв топливного бака и отрыв крыла. Оба самолета рухнули на жилые районы, вызвав пожары и разрушения.

Жертвы и разрушения

В результате столкновения погибли все 9 членов экипажей обоих самолетов. Кроме того, 6 человек погибли на земле, а 23 получили ранения, многие из которых были тяжелыми. Катастрофа привела к частичному или полному разрушению четырех домов и двух сараев. Часть многоквартирного дома № 27 по ул. Совская была разрушена и сгорела, а также сгорели соседний частный дом и сарай.

Причины трагедии

Расследование выявило ряд причин, приведших к трагедии:

Оба экипажа не следили за воздушным пространством, что привело к столкновению.

Халатность дежурного по полетам. Он не контролировал движение обоих самолетов, что усугубило ситуацию.

Недостаточная координация диспетчерской службы. Диспетчер не установил связь с одним из самолетов после истечения расчетного времени его входа в зону аэропорта.

Нарушения в организации летной работы. В состав экипажа одного из самолетов не был включен бортрадист, а командиров экипажей допустили к полетам с нарушениями.

Интересные подробности

Один из самолетов выполнял тренировочный полет по кругу, что добавило сложности в управлении воздушным движением.

Диспетчерская служба не смогла установить связь с одним из самолетов, что усугубило ситуацию.

Катастрофа вызвала значительные разрушения на земле, включая разрушение жилых домов и сараев.

Расследование показало, что катастрофа могла быть предотвращена при более строгом контроле и координации полетов.

Память о трагедии

В 2007 году, к 50-летию катастрофы, на месте захоронения жертв был установлен мемориальный знак в виде пропеллера от самолета Ил-14, напоминая о трагических событиях того дня. Эта катастрофа стала напоминанием о важности соблюдения правил безопасности полетов и ответственности авиационных служб.

Эта трагедия остается одним из самых значительных авиационных происшествий в истории Украины. Она в очередной раз подчеркивает важность безопасности в авиации и необходимости строгого соблюдения правил полетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Литве на частный дом упал самолет. К счастью, никто из жителей не пострадал.