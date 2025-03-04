Катастрофа чи ні? Що і коли буде з Україною без допомоги США — дізнайтесь прогнози

Експерти спрогнозували, що буде з Україною після зупинки американської допомоги

Військова допомога Україні від США, ймовірно, була поставлена на паузу. Про це пишуть імениті американські ЗМІ (і вже фактично визнав Білий дім у своїй останній заяві), посилаючись на інформацію чиновників, а деякі медіа навіть уже дають прогнози щодо майбутньої війни.

Так, наприклад, видання CNN вважає, що Україна відчує наслідки паузи у наданні допомоги США протягом двох-чотирьох місяців. Тобто вже до літа. До цього моменту, на думку ЗМІ, Україна зможе підтримувати нинішній темп бойових дій завдяки допомозі Європи, проте згодом таке різке падіння підтримки дасться взнаки.

"Телеграф" вирішив дізнатися, що думають в Україні з цього приводу.

Війна – це математика

Військовий оглядач Олег Старіков погоджується з прогнозом CNN. Він пояснює, що війна — це серйозні розрахунки, пов’язані зі стратегією, тактикою, але й математикою.

"Математичні ігри, засновані не на сценаріях, а на законах. На цих моделях розписано, що перемогти можна за таких-то умов. І це все підтверджується законами, в тому числі і законами війни", — говорить він.

Що це означає

Пауза у постачанні американського озброєння може призвести до негативних подій на фронті.

"Спочатку можлива тактична криза, потім оперативна, потім стратегічна і катастрофа. Тобто, роблю висновок, якщо дана проблема з постачанням засобів ведення збройної боротьби не буде відповідати математичним розрахункам, то згідно із законами війни про перенапруження зусиль, криза тактична може призвести до катастрофи", — сказав Старіков.

На думку військового оглядача, закон про перенапругу зусиль може дати про себе знати вже до літа.

"Почнуть розвиватися тактичні, оперативно-тактичні кризи, після яких їх вже неможливо буде локалізувати. А якщо локалізувати не можна, то це може призвести до ситуації, яка буде набагато гіршою, ніж зараз", — вважає Старіков.

Експерт з авіації, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) Анатолій Храпчинський також погоджується з прогнозом CNN з однією відмінністю, що, на його думку, складнощі на фронті можуть виникнути ближче до осені.

Мінливий Трамп

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що інформація про зупинення військової допомоги Україні зараз перебуває на рівні чуток у ЗМІ. При цьому раніше навіть сам Трамп заперечував, що така заборона може бути.

"Але з іншого боку, знаючи Трампа, який він непослідовно-послідовний, завжди можна чогось очікувати. Але ми розуміємо, що Трамп бізнесмен, якщо ми враховуємо, що американські виробники зброї, як правило, приватники, це означає зупинити у них закупівлю зброї. А це з урахуванням того, скільки коштів вкладено на розвиток збройового бізнесу в Америці, ймовірно, викличе шалену втрату рейтингів у Трампа. Він це чудово розуміє, особливо якщо врахувати, що збройове лобі — це безпосередньо республіканці", — каже Тимочко.

Храпчинський також звертає на це увагу та зазначає, що адміністрація Трампа працює насамперед інформаційно, а потім йдуть уже якісь дії.

Не Америкою єдиною

"Якщо насправді не буде заміни допомоги США, то будуть проблеми. І, в принципі, з приводу труднощів з отриманням певних видів озброєння до літа або ближче до осені — це правильна оцінка. Але треба розуміти, що у нас є європейський ринок, який набагато більше може забезпечити, ніж американський. Тому що Європа вже давно теж взяла напрямок роботи зі збільшення виробничих потужностей свого ВПК, і нещодавня зустріч України з європейськими лідерами передбачала там деякі суттєві зміни. Додатково, слід пам'ятати, що в України є власний ринок ВПК, який гарантовано може закрити купу питань, наприклад, на лінії бойового зіткнення", — вважає Храпчинський.

Найбільша проблема

Храпчинський вважає, що основна проблема, з якою стикається Україна, це ППО та захист від балістичних ракет.

До речі, дізнатися, чим Україна може захищати своє небо без США, ви можете у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Якщо Patriot від США більше не буде: чим Україна зможе захистити небо".

"Тобто, посилення протиповітряної оборони. Тому що, на жаль, ракети ПАК-3 (ЗРК Patriot — Ред.) – це Сполучені Штати. У нас є одна система SAMP/T французько-італійська, яка може передбачати перехоплення таких типів ракет. Але тут питання, чи зможе, наприклад, та сама Франція та Італія надати нам більшу кількість цих систем та забезпечити постачання ракет до них. Якщо говорити про ракети до систем NASAMS, наприклад, потрібно зрозуміти, що з боку компанії Kongsberg, яка виробляє ракети для цих ЗРК, вже є зацікавленість у тому, щоб вийти на ринок України", — сказав Храпчинський.

Український військовий Данило Яковлев також вважає, що найбільшими проблемами для України буде ППО та далекобійна зброя.

"У прямому сенсі ми, швидше за все, залишимося без засобів для знищення крилатих ракет різних типів, які повинні збивати Patriot. І не зможемо завдавати оперативно-тактичного ураження ворогу ракетами, ATACMS і HIMARS", — вважає Яковлев.

На думку воїна, це може призвести до того, що росіяни зможуть накопичувати свої сили.

"І якщо росіяни не де***ли, а вони не де***ли, то вони цим скористаються. І це може призвести до дуже сумних наслідків", — вважає він.

Прогноз

Катастрофа?

Старіков вважає, що час зараз на боці України.

"Нині в російсько-українській війні склалася ситуація, коли противник не може перемогти нас у військовому плані і ми не можемо перемогти його у військовому плані", — говорить він.

При цьому військовий оглядач каже, що якщо війна продовжуватиметься без допомоги США, то, на його думку, це може призвести до того, що Київ у майбутньому може опинитися у гіршій переговорній позиції.

Чи ні?

На думку Храпчинського, якщо зараз Європа об’єднається з Україною, змінить фінансову складову, тобто збільшить кількість грошей, які будуть йти на допомогу, то ми зможемо впоратися з цією проблемою.

"Головне завдання зараз – не панікувати, бо насправді український ВПК плюс європейські ВПК можуть забезпечити захист України, але тут потрібно правильно все це, так би мовити, організувати взаємодію. Катастрофи не буде за правильних, стратегічних дій з боку європейських ВПК та України

Тому тут потрібна політична воля з боку Європи та України, яка, в принципі, допоможе нам об’єднатися поки на складах ще якісь залишки американської допомоги. Об’єднає зусилля для того, щоб якнайшвидше розгорнути виробництво своїх спроможностей", — резюмував Храпчинський.

Небесний щит Європи

Храпчинський нагадав про європейську ініціативу, яку раніше було запропоновано Німеччиною.

"Якщо Європа реанімує цю ініціативу і вона почне працювати, а не будуть вони просто літаки злітати в повітря і чергувати, дивлячись як "шахеди" падають на їхню землю. Тоді ми можемо говорити, що насправді ми набагато більше можемо зробити, ніж це зробили б навіть зі США. Бо якщо згадати всю допомогу США, то вона завжди була із затримкою, тільки для захисту і так далі", — сказав Храпчинський.

Де брати гроші на все?

"Тут потрібні сталеві яйця Європи для того, щоб забрати ті заморожені російські гроші, які є в Європі. Тобто, в принципі, у Європі є гроші, якщо Європа забере російські гроші, але тут треба розуміти, що США зараз на захисті РФ. Ну, схоже, принаймні на це", — сказав Храпчинський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Раді оцінили, скільки Україна протримається без допомоги США.