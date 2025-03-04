Запаси зброї ще є. В Раді оцінили, скільки Україна протримається без допомоги США

Основною метою зараз є забезпечення українських сил ППО засобами для відбиття повітряних атак Росії та пошук можливостей замінити критичне американське озброєння

Україна має запаси зброї на пів року, навіть якщо США зупинять військову допомогу. Однак ситуація значно ускладниться, тому нині ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

Про це заявив нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський у коментарі "РБК-Україна". Наслідки можливого припинення військової допомоги США Україні розглянули на закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Наш військово-промисловий комплекс за три роки набрав достатньо великої спроможності й здатний суттєво нівелювати загрози та ризики", — зазначив Веніславський.

При цьому деякі види озброєння можуть поставити лише США. За словами Веніславського, зокрема йдеться про системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності. Основною метою зараз є забезпечення українських сил ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак Росії, та пошук можливостей замінити критичне американське озброєння.

"Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на пів року навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють — і команда президента, і Верховна рада, і наш комітет — над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу як відповідь на те, що президент США вважає "поганою поведінкою Зеленського". Пауза може бути знята, якщо глава України продемонструє "готовність до переговорів" щодо припинення війни.

Як повідомляв "Телеграф", за даними ЗМІ, ЄС призупинив розробку нового пакета військової допомоги Україні на 20 млрд євро. Причини у запереченнях Угорщини.