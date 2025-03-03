Чи можна "врятувати відносини" з Трампом: Зеленський дав відповідь

Зеленський зазначив, що США навряд чи припинять допомогу Україні, оскільки не в їхніх інтересах допомога Путіну

Відносини з президентом США Дональдом Трампом ще можна врятувати. Навіть після того, як у Білому домі через заяви віцепрезидента Джей Ді Венса сталася сварка між американським та українським президентами.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з пресою після саміту в Лондоні 2 березня. Він припустив, що відносини двох країн триватимуть й далі, а важливі переговори взагалі-то, як Трамп повинен був би розуміти, мають тривати за зачиненими дверима.

"Що стосується порятунку відносин, я думаю, що наші відносини триватимуть. Я не думаю, що це правильно, коли такі обговорення повністю відкриті… Формат того, що відбулося, я не думаю, що це принесло щось позитивне або додаткове для нас як партнерів", – зазначив він.

Зеленський також додав, що США навряд чи припинять допомогу Україні, оскільки таким чином Трамп просто допоможе керівнику Росії Володимиру Путіну. Навряд чи він цього хоче. Проте, додав Зеленський, як і раніше, він готовий до будь-яких викликів, в тому числі й до такого варіанту.

В США тим часом продовжують завзято критикувати президента України Зеленського після спровокованої Трампом та Венсом суперечки у Білому домі. Зокрема, міністр торгівлі США Говард Латнік розповів, що той нібито не хоче миру і пригрозив втратою допомоги. Голова Державного департаменту Марко Рубіо зазначив, що відновлення співпраці ще можливе – але не з Зеленським. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Зеленський не влаштовує США, а сенатор Ліндсі Грехем, який за два тижні до скандалу називав Зеленського "кращим союзником Сполучених Штатів", почав вимагати, щоб український президент пішов у відставку.

Сам Трамп зробив репост маловідомого американського діджея. У повідомленні йдеться про те, чого нібито хоче добитися голова Білого дому щодо України та Росії, зокрема наводиться анекдотичне твердження про те, що Трамп нібито грає в шахи та "на 10 ходів попереду всіх". Також стало відомо, що перебуваючи в люті після скандалу у Білому домі, за підсумками якого Зеленський перервав переговори та покинув резиденцію президента США, Трамп мстиво з'їв обід, призначений для Зеленського.