Катастрофа или нет? Что и когда будет с Украиной без помощи США - узнайте прогнозы

Эксперты спрогнозировали, что будет с Украиной после остановки американской помощи

Военная помощь Украине от США, вероятно, была поставлена на паузу. Об этом пишут именитые американские СМИ (и уже фактически признал Белый дом в своем последнем заявлении), ссылаясь на информацию чиновников, а некоторые медиа даже уже дают прогнозы по будущему войны.

Так, например, издание CNN, считает, что Украина почувствует последствия паузы в предоставлении помощи США в течение двух-четырех месяцев. То есть, уже до лета. До этого момента, по мнению СМИ, Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий благодаря помощи Европы, однако со временем такое резкое падение поддержки даст о себе знать.

"Телеграф" решил узнать, что думают в Украине по данному поводу.

Война — это математика

Военный обозреватель Олег Стариков согласен с прогнозом CNN. Он объясняет, что война подразумевает серьезные расчеты, связанные со стратегией, тактикой, но и математикой.

"Математические игры, основанные не на сценариях, а на законах. На этих моделях расписано, что победить можно при таких-то условиях. И это все подтверждается законами, в том числе и законами войны", — говорит он.

Что это значит

Пауза в поставках американского вооружения может привести к негативным событиям на фронте.

"Сначала возможен тактический кризис, потом оперативный, потом стратегический и катастрофа. То есть, делаю вывод, если данная проблема с поставкой средств ведения вооруженной борьбы не будет соответствовать математическим расчетам, то согласно законам войны о перенапряжении усилий, кризис тактический может привести к катастрофе", — сказал Стариков.

По мнению военного обозревателя, закон о перенапряжении усилий может вступить в силу уже к лету.

"Начнут развиваться тактические, оперативно-тактические кризисы, после которых их уже невозможно будет локализовать. А раз локализовать нельзя, то это может привести к ситуации, которая будет намного хуже, чем сейчас", — считает Стариков.

Эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский также согласен с прогнозом CNN с одним отличием, что, по его мнению, сложности на фронте могут возникнуть ближе к осени.

Изменчивый Трамп

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что информация об остановке военной помощи Украине сейчас находится на уровне слухов в СМИ. При этом ранее даже сам Трамп возражал, что такой запрет может быть.

"Но с другой стороны, зная Трампа, какой он непоследовательно-последовательный, всегда можно чего-то ожидать. Но мы понимаем, что Трамп бизнесмен, если мы учитываем, что американские производители оружия, как правило, частники, — это значит остановить у них закупку оружия А это с учетом того, сколько средств вложено на развитие оружейного бизнеса в Америке, вероятно, вызывает бешеную потерю рейтингов у Трампа. Он это прекрасно понимает, особенно если учесть, что оружейное лобби — это непосредственно республиканцы", — говорит Тимочко.

Храпчинский также обращает на это внимание и отмечает, что администрация Трампа работает в первую очередь информационно, а потом идут уже какие-то действия.

Не Америкой единой

"Если на самом деле не будет замены помощи США, то будут проблемы. И, в принципе, по поводу трудностей с получением определенных видов вооружения к лету или ближе к осени — это правильная оценка. Но нужно понимать, что у нас есть европейский рынок, который гораздо больше может обеспечить, чем американский. Потому что Европа уже давно тоже взяла направление работы по увеличению производственных мощностей своего ВПК, и недавняя встреча Украины с европейскими лидерами предусматривала там некоторые существенные изменения. Дополнительно, нужно не забывать, что в Украине есть собственный рынок ВПК, который гарантированно может закрыть кучу вопросов, например, на линии боевого столкновения", — считает Храпчинский.

Самая большая проблема

Храпчинский считает, что основная проблема, с которой сталкивается Украина, это ПВО и защита от баллистических ракет.

К слову, узнать, чем Украина может защищать свое небо без США вы можете в материале "Телеграфа" под названием "Если Patriot от США больше не будет: чем Украина сможет защитить небо".

"То есть, усиление противовоздушной обороны. Потому что, к сожалению, ракеты ПАК-3 (ЗРК Patriot — Ред.) – это Соединенные Штаты. У нас есть одна система SAMP/T французско-итальянская, которая может предусматривать перехват таких типов ракет. Но здесь вопрос, сможет ли, например, та же Франция и Италия предоставить нам большее количество этих систем и обеспечить поставки ракет в ним. Если говорить о ракетах к системам NASAMS, например, то нужно понять, что со стороны компании Kongsberg, которая производит ракеты для этих ЗРК, уже есть заинтересованность в том, чтобы выйти на рынок Украины", — сказал Храпчинский.

Украинский военный Данил Яковлев также считает, что самыми большими проблемами для Украины будет ПВО и дальнобойное оружие.

"В прямом смысле мы, скорее всего, останемся без средств для уничтожения крылатых ракет разных типов, которые должны сбивать Patriot. И не сможем наносить оперативно-тактическое поражение врага ракетами, ATACMS и HIMARS", — считает Яковлев.

По мнению воина, этом может привести к тому, что россияне смогу накапливать свои силы.

"И если россияне не де***лы, а они не де***лы, то они этим воспользуются. И это может привести к очень печальным последствиям", — считает он.

Прогноз

Катастрофа?

Стариков считает, что время сейчас на стороне Украины.

"В настоящее время в российско-украинской войне создалась ситуация, когда противник не может победить нас в военном плане и мы не можем победить его в военном плане", — говорит он.

При этом военный обозреватель говорит, что если война будет продолжаться без помощи США, то, по его мнению, это может привести к тому, что Киев в будущем может оказаться в худшей переговорной позиции.

Или нет?

По мнению Храпчинского, если сейчас Европа объединится с Украиной, сменит финансовую составляющую, то есть увеличит количество денег, которые будут идти на помощь, то мы сможем справиться с этой проблемой.

"Главная задача сейчас – не паниковать, потому что на самом деле украинский ВПК плюс европейские ВПК могут обеспечить защиту Украины, но здесь нужно правильно все это, так сказать, организовать взаимодействие. Катастрофы не будет при правильных, стратегических действиях со стороны европейских ВПК и Украины

Поэтому здесь нужна политическая воля со стороны Европы и Украины, которая, в принципе, поможет нам объединиться пока на складах еще какие-то остатки американской помощи. Объединит усилия для того, чтобы как можно быстрее развернуть производство своих способностей", — резюмировал Храпчинский.

Небесный щит Европы

Храпчинский напомнил о европейской инициативе, которая ранее была предложена Германией.

"Если Европа реанимирует эту инициативу и она начнет работать, а не будут они просто самолеты взлетать в воздух и дежурить, глядя как "шахеды" падают на их землю. Тогда мы можем говорить, что на самом деле мы гораздо больше можем сделать, чем это сделали бы даже с США. Потому что если вспомнить всю помощь США, то она всегда была с задержкой, только для защиты и так далее", — сказал Храпчинский.

Где брать деньги на все?

"Здесь нужны стальные яйца Европы для того, чтобы забрать те замороженные российские деньги, которые есть в Европе. То есть, в принципе, в Европе есть деньги, если Европа заберет российские деньги, но тут нужно понимать, что США сейчас на защите РФ. Ну, похоже, по крайней мере, на это", — сказал Храпчинский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Раде оценили, сколько Украина продержится без помощи США.