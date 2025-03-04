Зупинка військової допомоги США матиме руйнівний вплив. Прогнози західних експертів

Трамп зупинив допомогу, яку виділив його попередник, Джо Байден

Військова допомога США Україні призупинена рішенням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, повідомляють західні ЗМІ. Це матиме руйнівний вплив на здатність України протистояти російській агресії.

Як пише CNN, на думку кореспондента The New York Times у Білому домі Меггі Хаберман, наказ Трампа призупинити військову допомогу Україні є перевіркою того, "як далеко він може зайти" щодо припинення підтримки США для країни, яка бореться з вторгненням Росії. Вона зазначає, що хоча громадська підтримка у США щодо подальшої допомоги Україні, можливо, впала з початку повномасштабного вторгнення Росії три роки тому, американська підтримка Москви та її глави Володимира Путіна також невисока. Натомість Трамп не висував вимог Путіну, проте багато чого вимагає від Зеленського.

"І тому Трамп перевіряє межі того, наскільки далеко він може зайти з цим", – сказала вона.

Зупинка допомоги матиме багаторічні наслідки

Полковник у відставці Седрік Лейтон пояснив, що рішення Трампа стосуватиметься всього військового обладнання, яке ще не перебуває в Україні. Такий крок, на його думку, може мати "вплив навіть через багато років".

"Ці речі, ці продукти можуть бути чим завгодно, від літаків до боєприпасів. Деяким із них потрібні роки, щоб відправитися на фронт, і в цьому конкретному випадку ви спостерігаєте каскадні ефекти, які можуть мати серйозний вплив на здатність українців вести війну", — зазначив Лейтон.

Він додав, що по суті Трамп зупиняє допомогу Україні, яку схвалив його попередник, президент США Джо Байден. Через рішення Трампа частина цієї допомоги не потрапить в Україну.

Як рішення Трампа вплине на здатність України чинити опір Росії

Американський чиновник, знайомий із ситуацією, прогнозує, що наслідки рішення Трампа українські винищувачі на полі бою можуть відчути за "кілька днів або тижнів". Коли поточні запаси в Україні почнуть вичерпуватися, ефект буде серйозним, навіть якщо інші країни поквапляться заповнити прогалину.

"Існує прогалина в спроможності, яку Європа не може заповнити сама", — сказав чиновник.

Ще один експерт прогнозує, що цей крок Трампа буде відчутний протягом двох-чотирьох місяців, оскільки допомога європейських країн поки що допомагає Києву "залишатися в боротьбі".

"Вплив буде великим. Я б назвав його руйнівним … Їхні лінії фронту продовжуватимуть мінятися, і врешті-решт вони впадуть, і Україні доведеться прийняти несприятливе — навіть катастрофічне — мирне врегулювання", – сказав Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

За його словами, адміністрація Трампа може зробити додаткові кроки, які негативно позначаться на здатності України протистояти Росії. Йдеться про скасування обміну розвідданими та навчання українських сил.

"Вихід з цього може бути, але це буде надзвичайно принизливо для Зеленського", – сказав Канчіан.

Нагадаємо, Трамп наказав призупинити військову допомогу як пряму відповідь на те, що президент США вважає "поганою поведінкою Зеленського". Пауза може бути знята, якщо глава України продемонструє "готовність до переговорів" щодо припинення війни.

Як повідомляв "Телеграф", 3 березня Трамп зробив низку заяв щодо війни в Україні. Зокрема він сказав, що "угоди щодо врегулювання війни в Україні можна досягти дуже швидко, але дехто виступає проти миру".