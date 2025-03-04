Хто такі "хохли" і чому московити панічно їх боялися: що насправді означала це слово

Як "хохол" став символом небезпеки та "чужого" у свідомості московитів XVII століття

В українській історії є багато цікавих фактів, які часто залишаються поза увагою широкої громадськості. Одним із таких є походження назви "хохол", якою московити називали українців.

Історик Олександр Алфторов розповів захопливий секрет, чому саме ця назва викликала у них не просто зневагу, а справжній жах. Діла про походження назви, її значення та зв'язок зі страхом, який відчували московити перед українськими козаками

Звідки взялася назва "хохол"

Поширена думка, що українців почали називати "хохлами" через чуб на голові, тобто оселедець. Однак, чому саме ця візуальна ознака стала визначальною? І коли саме московити почали так називати українців?

Історичні джерела свідчать, що термін "хохол" набув поширення у XVIII-XIX століттях. Проте, коріння цього слова сягає глибше, у часи, коли Московське царство переживало династичні кризи на початку XVII століття.

Страх перед козаками

У цей період українці, зокрема козаки, активно втручалися у політичне життя Московії, допомагаючи Лжедмитріям займати престол. Саме тоді московити звернули увагу на особливу категорію людей з "хохлами" на головах. Ці люди викликали у них страх, оскільки були ударними групами, що складалися з запорозьких козаків.

Перша писемна згадка про "главохохлёных" датується 1609 роком. Дяк Іван Тимофієв писав про те, як українці "переводили" московитів, маючи на увазі їхні військові успіхи.

Чому "хохол" став символом "чужого"

У Московському царстві існувала традиція, згідно з якою чоловікам не можна було голитися, оскільки це вважалося відступом від візантійської православної культури. У той час, як у Європі гоління було поширеним явищем, у Московії голений чоловік сприймався як "чужий", як той, хто не сповідує ідеологічні засади держави.

Козаки, з їхніми оселедцями на головах і голінням бороди, стали символом цієї "чужості". Їх не пускали до церков, їх боялися, оскільки вони несли за собою біду для московитів.

"Хохли" як символ небезпеки

Московити настільки боялися козаків з "хохлами", що почали називати "хохлами" всіх українців. У їхній свідомості "хохол" став символом небезпеки, символом людини, яка може завдати шкоди.

Цікаво, що українці, своєю чергою, також відповідали московитам взаємністю. Коли вони ловили московитів, то відрізали їм бороди та голови, залишаючи лише чуби, щоб продемонструвати свою перевагу.

Відродження традицій

Сьогодні, після 2014 року, ми спостерігаємо відродження традиції носіння оселедця серед українців. Це стає своєрідним ментальним зрізом для української нації, символом її ідентичності та незалежності.

Історія походження назви "хохол" – це не просто лінгвістичний факт. Це відображення складних відносин між українцями та московитами, це символ страху та поваги, це нагадування про нашу славну історію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що слово Малоросія спочатку мало геть інше значення. І лише згодом стало інструментом імперської політики.