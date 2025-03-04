Как "хохол" стал символом опасности и "чужого" в сознании московитов XVII века

В украинской истории много интересных фактов, которые часто остаются без внимания широкой общественности. Одним из таких является происхождение названия "хохол", которым московиты называли украинцев.

Историк Александр Алфторов рассказал увлекательный секрет, почему именно это название вызывало у них не просто пренебрежение, а настоящий ужас. Далее о происхождении названия, его значении и связи со страхом, который чувствовали московит перед украинскими козаками

Откуда взялось название "хохол"

Распространено мнение, что украинцев стали называть "хохлами" из-за чуба на голове, то есть оселедца. Однако почему именно этот визуальный признак стал определяющим? И когда именно московиты стали так называть украинцев?

Исторические источники свидетельствуют, что термин "хохол" получил распространение в XVIII-XIX веках. Тем не менее корни этого слова уходят глубже, во времена, когда Московское царство переживало династические кризисы в начале XVII века.

Страх перед козаками

В этот период украинцы, в частности козаки, активно вмешивались в политическую жизнь Московии, помогая Лжедмитриям занимать престол. В это время московиты обратили внимание на особую категорию людей с "хохлами" на головах. Эти люди вызывали у них страх, поскольку были ударными группами, состоявшими из запорожских козаков.

Первое письменное упоминание о "главохохлёных" датируется 1609 годом. Дьяк Иван Тимофиев писал о том, как украинцы "переводили" московитов, имея в виду их военные успехи.

Почему "хохол" стал символом "чужого"

В Московском царстве существовала традиция, согласно которой мужчинам нельзя было бриться, поскольку это считалось отступлением от византийской православной культуры. В то время как в Европе бритье было распространенным явлением, в Московии бритый мужчина воспринимался как "чужой", как не исповедующий идеологические основы государства.

Козаки, с их оселедцем на головах и бритьем бороды, стали символом этой "чуждости". Их не пускали в церкви, их боялись, поскольку они несли за собой беду для московитов.

"Хохлы" как символ опасности

Московиты настолько боялись козаков с "хохлами", что стали называть "хохлами" всех украинцев. В их сознании "хохол" стал символом опасности, символом человека, который может причинить вред.

Интересно, что украинцы, в свою очередь, также отвечали московитам взаимностью. Когда они ловили московитов, отрезали им бороды и волосы, оставляя лишь чубы, чтобы продемонстрировать свое преимущество.

Возрождение традиций

Сегодня мы наблюдаем возрождение традиции ношения оселедца среди украинцев. Это становится своеобразным ментальным срезом украинской нации, символом ее идентичности и независимости.

История происхождения названия "хохол" – это не просто лингвистический факт. Это отражение сложных отношений между украинцами и московитами, символ страха и уважения, это напоминание о нашей славной истории.

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