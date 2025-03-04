Як дістатися до Європи не за всі гроші світу: ціни, маршрути, лайфхаки для українців

У 2025 році можна знайти неймовірно дешеві квитки на автобуси та літаки

Сьогодні, на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дорога до омріяної відпустки починається не з аеропорту "Бориспіль", а з перону вокзалу чи посадкової платформи автостанції. Лише подолавши відстань до найближчого європейського аеропорту, можна нарешті зійти на борт літака.

Найпопулярніші варіанти — летовища у Варшаві, Будапешті та Кишиневі, звідки здійснюється багато рейсів до різних куточків Європи та світу.

Як зручно та швидко дістатися до найближчих аеропортів з України? Як зекономити на авіаквитках під час подорожі за кордон? І в яких випадках все ж варто обрати поїзд чи автобус замість літака? "Телеграф" зібрав відповіді на всі ці питання.

Рейси "Укрзалізниці" до Європи

Перше, що варто відзначити — за останні часи значно збільшилась кількість залізничних рейсів до сусідніх країн, зокрема низки держав Європейського Союзу.

З Києва "Укрзалізницею" прямим потягом можна дістатися до

Польщі (Хелм, Перемишль, Варшава), Угорщини (Будапешт, Захонь), Чехії (Прага), Молдови (Кишинів) та з пересадкою до Австрії (Відень), Словаччини (Кошице), Румунії (Бухарест) та Німеччини (Берлін).

Варіанти рейсів, які пропонує "Укрзалізниця"

Міжнародні потяги до Польщі також курсують з деяких інших обласних центрів, зокрема з Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси.

Актуальні ціни та розклад можна перевіряти, наприклад, на сайті УЗ. Наприклад, часто курсує потяг Київ — Варшава Всходня. Щоправда, доступний лише варіант купе, а ціна квитка становить близько 4700 гривень, що не буде по кишені для кожного.

Як пояснили "Телеграфу" співробітники "Укрзалізниці", на цю мить у міжнародних поїздах плацкартні вагони відсутні. Доступні лише купейні вагони різних класів комфорту, а також швидкісні поїзди типу "Інтерсіті" з місцями для сидіння.

Для порівняння, з Києва до Перемишля (польське місто, що знаходиться за 14 км на захід від українсько-польського кордону — Ред.) найдешевший квиток купе коштуватиме 1629 грн, а з Одеси — 2421 грн.

Ціни на квитки для популярних напрямків

Автобусом до Європи

Найпоширенішим і найекономнішим способом подорожувати до європейських країн з України залишаються автобуси. У порівнянні з поїздом, подорож автобусом зазвичай триває довше і є менш комфортною.

Проте це дешевше. До того ж автоперевезень дуже багато, і вони можуть бути навіть з малих міст. Дізнатися про такі варіанти можна прямо на місцевому автовокзалі або переглянути інформацію на сайтах відомих перевізників, таких як Автолюкс, Euroclub, FlixBus.

Наприклад, дорога з Києва до Варшави обійдеться приблизно в 1300 грн, із Харкова — 2300 грн, зі Львова — 1200 грн, а з Одеси — 1600 грн.

Середня вартість автобусних квитків до Варшави

Представники однієї з транспортних компаній додатково роз'яснили "Телеграфу", що ціна на квитки не змінюється залежно від дня подорожі, також не передбачено знижок при купівлі кількох квитків одночасно.

Однак кожен перевізник час від часу проводить власні акційні пропозиції. Наприклад, зараз у них діє 50% знижка на певні березневі маршрути, завдяки чому квиток, до прикладу, з Одеси до Варшави коштує лише 900 грн. Попри те, що ця відстань на 400 км довша, ніж від Києва.

Акційні пропозиції варто відстежувати

Автобусом можна доїхати не тільки до Польщі, а й до більш віддалених країн, таких як Литва, Чехія, Німеччина, Туреччина, Італія, Франція та інші. Втім до деяких країн дорога може тривати щонайменше добу, а то й дві. Тож така поїздка стане випробуванням.

Доїхати до найближчого аеропорту, а далі пересісти на літак

Для тих, хто має намір продовжити подорож літаком, Варшава є одним із найзручніших транспортних вузлів. У столиці Польщі функціонують два аеропорти.

Аеропорт імені Фридерика Шопена — великий міжнародний аеропорт, з якого можна дістатися до більшості популярних напрямків, таких як Іспанія, Італія, Мальта, Франція та інші. Як "Телеграф" вже зазначав вище, з Києва до Варшави курсує прямий потяг, а також автобуси. Звісно, завжди є змога скористатись власним авто, якщо таке є в наявності.

Існує також варіант подорожі через Хелм (польське місто, розташоване за 25 кілометрів від кордону з Україною — Ред.). Є електричка, що з'єднує це місто з Варшавою — подорож займає близько трьох годин. Квиток можна придбати у застосунку польської залізниці на кшталт PKP Intercity.

Також у Варшаві є Модлін — менший аеропорт, що знаходиться на околиці міста. Дорога з центру Варшави до Модліна займає не менше ніж годину. Проте звідси також можна дістатися до багатьох європейських напрямків. Слід зауважити, що цей аеропорт активно використовують європейські лоукостери, що дозволяє зекономити на перельоті.

Ще одним з великих аеропортів Польщі є Краків. Вибір цього міста як пункту відправлення вигідний для тих, хто планує подорожі до Риму, Амстердаму, Стамбула або Лондона.

Щоб потрапити до Кракова з України, можна скористатися прямим автобусом. Вартість квитка від української столиці коливається від 1000 до 2000 грн.

Також можна дістатися потягом із пересадкою в Перемишлі, прикордонному польському місті. Звідти зручно продовжити подорож по Польщі.

Хоча основні хаби Польщі — це Варшава і Краків, не можна забувати й про менші аеропорти, що також мають попит серед українців. Аеропорти в Ряшеві, Катовіце та Любліні є чудовими варіантами для тих, хто шукає коротші маршрути до Великобританії, Єгипту чи Кіпру.

Основні аеропорти в Польщі на мапі

З польських прикордонних населених пунктів, наприклад, того ж Перемишля, можна без проблем доїхати автобусами до зазначених аеропортів. І, що важливо, авіаквитки з цих локацій зазвичай економічно вигідніші, ніж з великих аеропортів.

Деякі мандрівники віддають перевагу великому аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті. З Києва до столиці Угорщини також можна доїхати прямим потягом без пересадок. Попри тривалість поїздки у 20 годин, цей варіант має свої переваги – потяг прибуває вранці, що дає можливість запланувати авіапереліт на денний час.

Ціна квитка в купейному вагоні до Будапешту становитиме близько 3000 грн. Поїздка автобусом обійдеться у 2000–3000 грн.

Додатково існує маршрут через українське місто Чоп з пересадкою на угорський потяг.

Наступним зручним варіантом для тих, хто планує подорожі на південь, є Кишинів, столиця Молдови. З Кишинева легко дістатися до Туреччини, Чорногорії, Хорватії та інших популярних туристичних напрямків.

Кишинівський аеропорт є економічно вигідним варіантом для українців, які бажають полетіти до теплих країн. Вартість проїзду з Києва до молдавської столиці становить близько 1500-2000 гривень, тоді як одеситам ця подорож обійдеться від 500 гривень.

Також вигідні тури до теплих країн пропонують через Румунію. Там є два базові аеропорти — Яси й Сучава.

До прикладу, аеропорт Сучава знаходиться лише за 80 км від Чернівців. Прямі поїзди з’єднують Чернівці з Києвом, Полтавою, Одесою та Львовом.

Щодня між Чернівцями та Сучавою курсує кілька автобусів, дорога триває 2-3 години, з кінцевою зупинкою переважно на залізничному вокзалі Сучави. Звідти до аеропорту можна дістатися міським автобусом №8, квитки на який доступні як в автоматах, так і у водія.

На відстані 100 км від Ужгорода розташований словацький аеропорт Кошице, який знаходиться поблизу кордону з Україною. Приватні перевізники пропонують прямі автобусні рейси до Кошице з таких українських міст як Ужгород, Мукачево, Свалява, Стрий, Чернівці та Коломия.

До прикладу, з Ужгорода вартість квитка автобусом складе всього 400 грн.

Поради для економії на подорожах від "Телеграфу"

Подорожувати зручно і вигідно, якщо знати кілька простих хитростей для економії на квитках і зручності в дорозі.

По-перше, для молодих мандрівників та пенсіонерів є чимало спеціальних пропозицій. Ці програми діють у багатьох країнах Європи. Наприклад, у Німеччині пасажири до 26 років можуть скористатися знижками на різні види транспорту — поїзди, автобуси чи навіть внутрішні авіарейси.

Ще один незамінний інструмент для мандрівників — це Skyscanner. Застосунок, який порівнює ціни на авіаквитки від різних авіакомпаній, дозволяє знайти найкращі тарифи. Такий сервіс дає можливість налаштувати сповіщення про зміни цін, що дозволяє купити квитки в найвигідніший момент.

Також важливо пам'ятати: чим раніше ви плануєте поїздку, тим більше шансів придбати квитки за хорошою ціною. Найкраще купувати їх за 3-4 тижні до вильоту, оскільки в такому випадку ви маєте більше шансів отримати вигідну пропозицію. Більшість авіакомпаній та перевізників надають спеціальні тарифи для раннього бронювання, тому не варто відкладати покупку на останній момент.

Один з важливих моментів, про які часто забувають — це моніторинг локальних тревел-застосунків. Кожна країна має свої специфічні програми та тарифи для мандрівників. Прокачавши знання в цьому напрямку, ви зможете заощадити не тільки на квитках, а й на інших витратах — від ресторанних знижок до знижок на проживання в готелях.

Що стосується "Укрзалізниці", то тут є свої бонусні програми. Програма лояльності "Залізні друзі" нараховує "обіймашки" за кожен подоланий кілометр. Ці бонуси можна обміняти на подарунки або знижки у партнерських закладах та магазинах. Хоча вони, на жаль, не поширюються на придбання залізничних квитків

З досвіду автора, подорож залізницею завжди переважає автобусне сполучення за рівнем комфорту. Зокрема, прикордонний контроль здійснюється прямо в потязі без необхідності виходити на станцію, що істотно економить час і підвищує комфорт поїздки.