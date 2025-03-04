Француза затримали на українському кордоні: його розшукували за страшний злочин

Його шукали у Франції, а затримали на Львівщині

На українському кордоні затримали громадянина Франції, якого розшукували за зґвалтування. 45-річний чоловік хотів втекти до Польщі, проте його плани змінили прикордонники.

Як з’ясувалось, чоловіка, який намагався перетнути українсько-польський кордон, уже кілька місяців розшукували правоохоронні органи його країни. Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Інцидент стався у пункті пропуску "Краківець". Під час стандартної перевірки документів іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники 7-го Карпатського загону негайно зв'язалися з Українським бюро Інтерполу в Києві, яке підтвердило, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку з початку 2025 року.

"Виявилося, що іноземця з початку цього року розшукують правоохоронні органи Франції. Завдяки ефективній співпраці українських правоохоронців із міжнародними партнерами розшукуваному не вдасться уникнути відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Злочинця вже передали співробітникам Національної поліції України для проведення подальших процедур, пов'язаних з його екстрадицією. Підозрюваний відповідатиме за злочин перед судом Франції.

Також раніше "Телеграф" писав, що іноземець найняв кілера для бізнесмена з Києва. У справу втрутився Інтерпол.