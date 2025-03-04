Чи планують в Україні підвищити тарифи на комуналку: Шмигаль відповів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив обнадійливу заяву

Уряд України не розглядає можливість підвищення тарифів на комунальні послуги найближчим часом. Дискусій зараз із цієї теми немає.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у вівторок, 4 березня, у Києві. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом", — зазначив Шмигаль.

Варто додати, що уряд України запровадив мораторій на підвищення тарифів на ключові комунальні послуги. Його мета підтримати населення в умовах економічної нестабільності та зростання цін. Так, згідно з цим документом, поточного року тарифи на низку послуг не злетять навіть за умови складної ситуації в енергетиці в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому стало відомо про підвищення тарифів на воду в одному з українських міст. Вартість кубометра зросте ще на 8 гривень. Згідно з рішенням виконкому новий тариф на послуги КЕС становить 24,30 грн за кубометр. Це означає, що для населення загальна вартість води зросте до 72,42 грн. за 1 м3, тоді як для інших споживачів ціна досягне 80,94 грн. Людей дуже обурила ця ситуація. У мережі багато негативних коментарів щодо цього.