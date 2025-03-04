США терміново розмістять в одній з європейських країн ядерну зброю в спеціальних бункерах (фото)

США забрали ядерну зброю з країни у 2008 році

Ядерна зброя США може повернутися у Велику Британію вперше за майже два десятиліття. Як свідчать супутникові знімки, законсервовані бункери в Саффолку (графство в Східній Англії) зазнають масштабної модернізації, адже США цікавляться об’єктами "спеціальної зброї".

Як пише The Telegraph, зображення, опубліковані у звіті Федерації американських вчених (FAS), свідчать, що 22 раніше законсервовані ядерні бункери на військовій базі Лейкенхіт в Саффолку пройшли масштабну модернізацію. Рішення про відновлення ядерного потенціалу для американських літаків у Британії було прийнято ще у 2021 році, йдеться у звіті, а пропозиції набрали сили після вторгнення Росії в Україну три роки тому.

Винищувачі

Документ НАТО, опублікований у 2023 році, свідчить, що Сполучене Королівство було додано до списку країн, які отримають модернізацію об’єктів "спеціальної зброї". Контракти Пентагону на закупівлі минулого року підтвердили плани щодо нового об’єкта в Лейкенхіті.

Документи та зображення "показують, що ВПС США (USAF) вперше за майже два десятиліття відновлюють свою ядерну місію на території Великої Британії". Зазначається, що цей крок "здається прямою реакцією на погіршення політичних і військових відносин з Росією внаслідок її вторгнення в Україну, частих ядерних попереджень і розгортання Росією все більшої потужності звичайної зброї великої дальності".

Авіабаза Лейкенхіт

Як пише The Telegraph, наразі невідомо, чи збережеться план епохи минулого президента США Джо Байдена за Дональда Трампа. Однак ще шість бункерів у Лейкенхіті модернізуються і робота триває.

Авіабаза Лейкенхіт зсередини

Бункери являють собою захисні укриття для літаків, під якими розташовані підземні сховища. У кожному зі сховищ можна розмістити чотири ядерні боєголовки.

Проте у звіті FAS наголошується, що "немає відомих публічних ознак того, що ядерна зброя була розміщена в Лейкенхіті". Намір може полягати в тому, щоб забезпечити можливості для її швидкого переміщення туди з більш вразливих місць Європи у разі кризи. Це допомогло б підвищити живучість ядерних запасів Заходу та "ускладнило б стратегію націлювання Росії", йдеться у звіті.

Що відомо про ядерну зброю США у Європі

На авіабазах в Італії, Туреччині, Бельгії, Нідерландів та Німеччини може бути близько 100 гравітаційних бомб США B61-12. Бомби мають змінну потужність до 50 кілотонн, що більш ніж у три рази перевищує потужність атомної зброї, скинутої на Хіросіму.

США вивели свою останню ядерну зброю з Великої Британії у 2008 році, вважаючи, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася. Підготовка до їх повернення збігається з аналогічними оновленнями авіабаз по всій Європі.

Перша ядерна зброя в Європі була розміщена на базах у Великій Британії, зокрема й у Лейкенхіті, у 1954 році. Із закінченням холодної війни ядерні арсенали поступово скорочувалися, а остання американська зброя залишила Лейкенхіт і британську землю, коли Джордж Буш був президентом США.

Військова база Лейкенхіт залишається найбільшою базою ВПС США у Британії та однією з найбільших у Європі, де розміщені ескадрильї винищувачів F-15E Strike Eagle і F-35A Lightning II. Ці літаки здатні нести ядерну зброю.

F-15 Strike Eagle

F-35A Lightning II

Як повідомляв "Телеграф", державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США вважають ідею України про повернення ядерної зброї "несерйозною". Крім того, там гадають, що наявність зброї масового ураження не вирішить її проблем.