Как добраться в Европу не за все деньги мира: цены, маршруты, лайфхаки для украинцев

В 2025 году можно найти невероятно дешевые билеты на автобусы и самолеты.

Сегодня, на четвертом году полномасштабного вторжения России в Украину, дорога к вожделенным отпускам начинается не с аэропорта "Борисполь", а с перрона вокзала или посадочной платформы автостанции. Лишь преодолев расстояние до ближайшего европейского аэропорта, можно наконец-то сойти на борт самолета.

Самые популярные варианты — аэродромы в Варшаве, Будапеште и Кишиневе, откуда осуществляется много рейсов в разные уголки Европы и мира.

Как удобно и быстро добраться до ближайших аэропортов Украины? Как сэкономить на авиабилетах во время путешествия за границу? И в каких случаях все же следует выбрать поезд или автобус вместо самолета? "Телеграф" собрал ответы на все эти вопросы.

Рейсы "Укрзализныци" в Европу

Первое, что стоит отметить — в последнее время значительно увеличилось количество железнодорожных рейсов в соседние страны, в том числе ряд государств Европейского Союза.

Из Киева "Укрзализныцей" прямым поездом можно добраться до

Польши (Хелм, Перемышль, Варшава), Венгрии (Будапешт, Захонь), Чехии (Прага), Молдовы (Кишинев) и с пересадкой в Австрию (Вена), Словакию (Кошице), Румынию (Бухарест) и Германию (Берлин).

Варианты рейсов, которые предлагает "Укрзалізниця"

Международные поезда в Польшу также курсируют из других областных центров, в частности из Харькова, Днепра, Запорожья и Одессы.

Актуальные цены и расписание можно проверять, например, на сайте УЗ. Например, часто курсирует поезд Киев – Варшава Восточная. Правда, доступный только вариант купе, а цена билета составляет около 4700 гривен, что не будет по карману для каждого.

Как объяснили "Телеграфу" сотрудники "Укрзализныци", на этот момент в международных поездах плацкартные вагоны отсутствуют. Доступны только купейные вагоны разных классов комфорта, а также скоростные поезда типа "Интерсити" с сидячими местами.

Для сравнения, из Киева в Перемышль (польский город, находящийся в 14 км западнее украинско-польской границы — Ред.), самый дешевый билет купе будет стоить 1629 грн, а из Одессы — 2421 грн.

Цены на билеты для популярных направлений

Автобусом в Европу

Самым распространенным и экономичным способом путешествовать в европейские страны из Украины остаются автобусы. По сравнению с поездом, путешествие автобусом обычно длится дольше и менее комфортно.

Однако это дешевле. К тому же, автоперевозок очень много, и они могут быть даже из малых городов. Узнать такие варианты можно прямо на местном автовокзале или просмотреть информацию на сайтах известных перевозчиков, таких как Автолюкс, Euroclub, FlixBus.

Например, дорога из Киева в Варшаву обойдется примерно в 1300 грн, из Харькова – 2300 грн, из Львова – 1200 грн, а из Одессы – 1600 грн.

Средняя стоимость автобусных билетов в Варшаву

Представители одной из транспортных компаний дополнительно разъяснили "Телеграфу", что стоимость билетов не меняется в зависимости от дня путешествия, также не предусмотрены скидки при покупке нескольких билетов сразу.

Однако каждый перевозчик время от времени проводит свои акционные предложения. К примеру, сейчас у них действует 50% скидка на определенные мартовские маршруты, благодаря чему билет, к примеру, из Одессы в Варшаву стоит всего 900 грн. Несмотря на то, что это расстояние на 400 км длиннее, чем от Киева.

Акционные предложения следует отслеживать

Автобусом можно доехать не только в Польшу, но и в более отдаленные страны, такие как Литва, Чехия, Германия, Турция, Италия, Франция и другие. Впрочем, в некоторые страны дорога может длиться по меньшей мере сутки, а то и две. Так что такая поездка станет испытанием.

Доехать до ближайшего аэропорта, а затем пересесть на самолет

Для тех, кто намерен продолжить путешествие на самолете, Варшава является одним из самых удобных транспортных узлов. В столице Польши функционируют два аэропорта.

Аэропорт имени Фридерика Шопена – крупный международный аэропорт, из которого можно добраться до большинства популярных направлений, таких как Испания, Италия, Мальта, Франция и другие. Как "Телеграф" уже отмечал выше, из Киева в Варшаву курсирует прямой поезд, а также автобусы. Конечно, всегда есть возможность воспользоваться собственным автомобилем.

Существует также вариант путешествия через Хелм (польский город, расположенный в 25 километрах от границы с Украиной — Ред .). Есть электричка, соединяющая город с Варшавой — путешествие занимает около трех часов. Билет можно приобрести в приложении польской железной дороги типа PKP Intercity.

Также в Варшаве есть Модлин – меньший аэропорт, находящийся на окраине города. Дорога из центра Варшавы до Модлина занимает не менее часа. Однако отсюда также можно добраться до многих европейских направлений. Следует отметить, что этот аэропорт активно используют европейские лоукостеры, что позволяет сэкономить на перелете.

Еще одним из крупных аэропортов Польши является Краков. Выбор этого города как пункта отправления выгоден для тех, кто планирует путешествия в Рим, Амстердам, Стамбул или Лондон.

Чтобы попасть в Краков из Украины, можно воспользоваться прямым автобусом. Стоимость билета от украинской столицы колеблется от 1000 до 2000 грн.

Также можно добраться поездом с пересадкой в Перемышле, приграничном польском городе. Оттуда удобно продолжить поездку по Польше.

Хотя основные хабы Польши — это Варшава и Краков, нельзя забывать и о меньших аэропортах, также пользующихся спросом среди украинцев. Аэропорты в Ряшеве, Катовице и Люблине являются отличными вариантами для тех, кто ищет более короткие маршруты в Великобританию, Египет или Кипр.

Основные аэропорты в Польше на карте

Из польских приграничных населенных пунктов, например того же Перемышля, можно без проблем доехать автобусами до указанных аэропортов. И, что важно, авиабилеты из этих локаций обычно экономически выгоднее, чем из крупных аэропортов.

Некоторые путешественники предпочитают большой аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Из Киева до столицы Венгрии можно доехать прямым поездом без пересадок. Несмотря на продолжительность поездки в 20 часов, этот вариант имеет свои преимущества – поезд прибывает утром, что позволяет запланировать авиаперелет на дневное время.

Цена билета в купейном вагоне в Будапешт составит около 3000 грн. Поездка на автобусе обойдется в 2000–3000 грн.

Дополнительно существует маршрут через украинский город Чоп с пересадкой на венгерский поезд.

Следующим удобным вариантом для тех, кто планирует путешествия на юг, является Кишинев, столица Молдовы. Из Кишинева легко добраться до Турции, Черногории, Хорватии и других популярных туристических направлений.

Кишиневский аэропорт является экономически выгодным вариантом для украинцев, желающих улететь в теплые страны. Стоимость проезда из Киева в молдавскую столицу составляет около 1500-2000 гривен, тогда как одесситам это путешествие обойдется в 500 гривен.

Также выгодные туры в теплые страны предлагают через Румынию. Там есть два базовых аэропорта – Яси и Сучава.

К примеру, аэропорт Сучава находится всего в 80 км от Черновцов. Прямые поезда соединяют Черновцы с Киевом, Полтавой, Одессой и Львовом.

Ежедневно между Черновцами и Сучавой курсируют несколько автобусов, дорога длится 2-3 часа, с конечной остановкой преимущественно на железнодорожном вокзале Сучавы. Оттуда в аэропорт можно добраться городским автобусом №8, билеты на который доступны как в автоматах, так и у водителя.

В 100 км от Ужгорода расположен словацкий аэропорт Кошице, который находится вблизи границы с Украиной. Частные перевозчики предлагают прямые автобусные рейсы в Кошице из таких украинских городов как Ужгород, Мукачево, Свалява, Стрый, Черновцы и Коломыя.

К примеру, из Ужгорода стоимость билета на автобус составит всего 400 грн.

Советы для экономии на путешествиях от "Телеграфа"

Путешествовать удобно и выгодно, если знать несколько простых хитростей для экономии на билетах и удобства в пути.

Во-первых, для молодых путешественников и пенсионеров есть немало специальных предложений. Эти программы действуют во многих странах Европы. К примеру, в Германии пассажиры до 26 лет могут воспользоваться скидками на различные виды транспорта — поезда, автобусы или даже внутренние авиарейсы.

Еще один незаменимый инструмент для путешественников – это Skyscanner. Приложение, сравнивающее цены на авиабилеты от различных авиакомпаний, позволяет найти лучшие тарифы. Такой сервис позволяет настроить уведомление об изменениях цен, что позволяет купить билеты в самый выгодный момент.

Также важно помнить: чем раньше вы планируете поездку, тем больше шансов приобрести билеты по хорошей цене. Лучше всего покупать их за 3-4 недели до вылета, поскольку в таком случае у вас больше шансов получить выгодное предложение. Большинство авиакомпаний и перевозчиков предоставляют специальные тарифы для раннего бронирования, потому не стоит откладывать покупку на последний момент.

Один из важных моментов, о которых часто забывают – это мониторинг локальных тревел-приложений. У каждой страны есть свои специфические программы и тарифы для путешественников. Прокачив знания в этом направлении, вы сможете сэкономить не только на билетах, но и на прочих расходах – от ресторанных скидок до скидок на проживание в отелях.

Что касается "Укрзализныци", то здесь есть свои бонусные программы. Программа лояльности "Железные друзья" насчитывает "объятия" за каждый преодоленный километр. Эти бонусы можно обменять на подарки или скидки в партнёрских заведениях и магазинах. Хотя они, к сожалению, не распространяются на приобретение ж/д билетов

По опыту автора, путешествие по железной дороге всегда преобладает автобусное сообщение по уровню комфорта. В частности, пограничный контроль осуществляется прямо в поезде без необходимости выходить на станцию, что существенно экономит время и повышает комфорт поездки.